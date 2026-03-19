Siguen los despidos en el Estado neuquino: expulsaron al abogado Alfredo Cury, condenado por la estafa con planes sociales

Laura Reznik, otra condenada en la mega estafa contra la Provincia, también fue despedida por el Gobierno neuquino. Los detalles.

La purga de ñoquis , indisciplinados y delincuentes del Estado, que puso en marcha el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, alcanzó a otros dos de los condenados por la estafa con planes sociales, en la que una banda compuesta por funcionarios, agentes y particulares perpetró contra la Provincia, durante la gestión de Omar Gutiérrez.

Se trata del abogado mediático Alfredo Cury y la agente Laura Reznik, quienes formaban parte de la planta permanente del Ministerio de Gobierno. El letrado incluso llegó ostentar categoría de planta política durante el gobierno anterior.

El decreto de exoneración fue firmado por Figueroa este miércoles, con un castigo más severo que la cesantía, ya que implica la pérdida de derechos. Los casos se sumaron a los otros tres ex funcionarios que ya habían sido exonerados en enero último: Marcos Osuna, Pablo Néstor Sanz y Ricardo Soiza.

El sumario administrativo -que avanzó en paralelo a la causa penal, pero por cuerda separada- se inició por la sospecha, luego confirmada por la Justicia, de que integraban una banda conformada para desviar o apropiarse de fondos públicos destinados a familias de bajos recursos económicos a los que jamás llegaron. Quedó comprobado que esto ocurrió durante un período comprendido entre 2020 y 2022 inclusive.

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En el expediente administrativo se explicó que el desfalco asciende a la suma de 153.377.900 pesos y que las maniobras se perpetraron mediante tarjetas de débito y cheques. Se destacó asimismo que el 23 de septiembre de 2025, se declaró la responsabilidad penal de Reznik Mastronardi y de Cury y que a este último le endilgaron “haberse beneficiado personalmente con los subsidios bajo investigación mientras revestía como agente del Estado”. A la mujer, en tanto, le achacaron que “su intervención funcional fue determinante para que la maniobra defraudatoria pudiera prolongarse en el tiempo, lo que configura falta gravísima”.

Estafa con planes sociales: las condenas a Cury y Reznik

Según lo comprobado en la causa juidical, Cury -mientras trabajaba como agente de planta política- cobró diez cheques por un monto total de 490.500 pesos, con la particularidad de que en siete de ellos resultó ser el beneficiario directo y los otros tres habían sido endosados a su favor. Se dio por acreditado que todos ellos fueron depositados en su cuenta sueldo y que la maniobra la perpetró en el período comprendido entre octubre de 2020 y octubre de 2021.

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Cury fue condenado a la pena de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos; mientras que Reznik fue condenada a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Ambos habían dejado de percibir salarios de la administración pública provincial desde mayo de 2024.

Cabe recordar que, en enero último y también por decreto de Figueroa, habían sido exonerados de la administración pública provincial otros tres condenados en la misma causa: Ricardo Soiza, Marcos Ariel Osuna y Pablo Néstor Sanz. Todos fueron alcanzados por la tolerancia cero a los hechos de corrupción, que Figueroa aplica en la provincia desde que asumió.