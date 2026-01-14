Sigue la purga en el Estado neuquino con cuatro despidos: ¿Quiénes son?

Estos cuatro ñoquis se suman al agente estatal que fue despedido a principios de este 2026. Se trata de personal policial que incumplió con sus obligaciones.

El gobierno de Rolando Figueroa sigue con su política de tolerancia cero en el Estado

El gobierno neuquino se tomó en serio la política de tolerancia cero , que comenzó con la actual gestión, ante el incumplimiento en el deber público de sus agentes y en estos primeros días del 2026 anunció cuatro nuevos despidos .

La Provincia despidió a cuatro integrantes de la Policía del Neuquén a través de la notificación oficial que se concretó este último martes.

Las razones que acreditaron los auditores están vinculadas a distintas faltas administrativas previstas en el Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía provincial.

Uno por uno causa y despido

Una de las cesantías que se firmaron el 16 de diciembre del 2025, pero que se hicieron efectivas en las últimas horas, recayó sobre el cabo Néstor Fabián Pérez. Según información a la que accedió LM Neuquén, las actuaciones administrativas se originaron en un memorándum del 5 de enero de 2024, emitido por la división Medicina Laboral.

Comenzaron a investigarlo por supuestas inasistencias injustificadas, en las que habría incurrido el efectivo policial, con fecha desde el 16 de mayo al 13 de agosto de 2023. Se asegura que volvió a reiterar esa inconducta entre el 15 de diciembre de 2023 y el 17 de septiembre de 2024, oportunidad en la que fue administrativamente indagado, “sin que hasta la fecha haya procedido a reincorporarse a sus funciones”.

El segundo estatal despedido era el agente nuevo cuadro Sergio Román Garrido. Para este infractor el castigo podría ser mayor, debido a que quedó supeditado a la causa judicial caratulada “Garrido, Sergio Román S/Falsedad en Certificado Médico”, en la que interviene la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la ciudad de Neuquén. Los auditores dieron por probado que el agente registra un total de 93 días de arresto policial y “posee múltiples sanciones”.

El tercer agente echado de la administración pública también fue sancionado por consumo. En este caso fue el cabo W.B.R. tras un memorándum con fecha 20 de mayo de 2024, emitido por la División Motorizada de la Jefatura de Policía.

De acuerdo al documento presentado, el 18 de mayo de 2024 la dirección de Personal realizó un test rápido multidrogas, en los que el suboficial habría dado positivo en cocaína. Al efectuarle la contraprueba "se confirmó nuevamente un resultado positivo para la misma sustancia”, se lee en el decreto.

Finalmente, el cuarto despido recayó en un oficial principal del Cuerpo Penitenciario (Escalafón Custodia) cuya identidad es David Jesús Carriqueo, quien registra un total de 76 días de arresto policial y “múltiples sanciones”.

Según se indicó, los despidos fueron solicitados por la Jefatura de Policía y ejecutados por el gobernador Rolando Figueroa. Previos sumarios y actuaciones administrativas en las que estos cuatro expolicías tuvieron oportunidad de defenderse y exponer sus versiones de los hechos.

El primer caso de este 2026

Un agente de la Policía, acusado de poliladron, se convirtió en el primer caso (2026) de la purga de ñoquis, delincuentes e indisciplinados que -desde hace ya dos años- puso en marcha el gobierno de la provincia de Neuquén, para expulsar a quienes no cumplen con sus obligaciones. El decreto de cesantía se firmó el 30 de diciembre último, pero entró en vigencia este viernes, con su notificación oficial.

Según pudo saberse, el castigo recayó sobre el ahora ex agente nuevo cuadro, Manuel Alejandro Burgos, a quien acusaron de haber incurrido en la comisión de una falta administrativa grave, prevista en el reglamento del Régimen Disciplinario Policial.

Los auditores dieron por acreditado que le robó a otro policía; al tiempo que los investigadores judiciales parecen ir camino a ello; tan es así que ya lo imputaron y lo tienen bajo la lupa.