Tolerancia cero: quién es el primer estatal neuquino despedido en 2026

El castigo lo decretaron el 30 de diciembre, pero se hizo efectivo este viernes, con la notificación oficial. Está acusado de robo y fue imputado por la justicia.

Un agente de la Policía, acusado de poliladron, se convirtió en el primer caso (2026) de la purga de ñoquis , delincuentes e indisciplinados que -desde hace ya dos años- puso en marcha el gobierno de la provincia de Neuquén , para expulsar a quienes no cumplen con sus obligaciones. El decreto de cesantía se firmó el 30 de diciembre último, pero entró en vigencia este viernes, con su notificación oficial.

Según pudo saberse al respecto , el castigo recayó sobre el ahora ex agente nuevo cuadro, Manuel Alejandro Burgos , a quien acusaron de haber incurrido en la comisión de una falta administrativa grave, prevista en el reglamento del Régimen Disciplinario Policial.

Los auditores dieron por acreditado que le robó a otro policía; al tiempo que los investigadores judiciales parecen ir camino a ello; tan es así que ya lo imputaron y lo tienen bajo la lupa.

El robo

Por lo pronto, en el expediente administrativo consta que las actuaciones sumariales se iniciaron a partir de un memorándum fechado el primero de diciembre de 2023, y mediante el cual la Comisaría N 35 de Rincón de los Sauces informó sobre la denuncia penal radicada por un efectivo policial.

En la misma manifestaba haber extraviado su billetera y con ella no sólo las tarjetas de crédito y débito, sino también su documento nacional de identidad, la tarjeta de salud y documentación de un ciclomotor. Eso ocurrió durante febrero de 2023, y luego recibió una supuesta comunicación telefónica de Burgos, quien le informó que la billetera se encontraba en aquella dependencia policial.

El comisario denunciado fue nombrado jefe de la Comisaría 35 de la ciudad de Rincón de los Sauces.

La causa administrativa avanzó y el 30 de noviembre de 2023, se incorporó al expediente un enlace a una publicación en la red social Facebook, en la cual se exhibían imágenes que, según lo manifestado por el denunciante, corresponderían a Burgos realizando compras con sus tarjetas de crédito y débito, con las cuales también habría realizado transferencias bancarias. Se dice que el presunto poliladron se transfirió sumas importantes a su propia cuenta. Todo ello fue denunciado.

Tanto es así que, en paralelo al expediente administrativo, se inició el expediente judicial caratulado “Burgos, Manuel Alejandro; S/ Defraudación Mediante el Uso de una Tarjeta de Compra”, con intervención de la Unidad Fiscal Única de Rincón de los Sauces que lo imputó.

El despido

En el expediente administrativo se llamó a prestar declaración indagatoria administrativa al efectivo policial, quien compareció al acto, concluyendo la Instrucción en que deberían elevarse las actuaciones a etapa de plenario policial.

Más adelante, el 19 de mayo de 2025 se declaró administrativamente responsable a Burgos y la Jefatura de Policía le pidió al Poder Ejecutivo Provincial la destitución por cesantía, cosa que se concertó hace apenas unas pocas horas.