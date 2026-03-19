Alerta Nati: buscan a una nena de 5 años en Neuquén

neuqEn las últimas horas, la Policía de Neuquén emitió una Alerta Nati para dar con el paradero de una niña de 5 años. La denuncia por su desaparición fue radicada este jueves en la Comisaría Primera de la capital provincial.

Se trata de Olivia Zalazar Albarenga. El caso es investigado por el Departamento Centro de Operaciones Policiales.

Según la información difundida por las fuerzas de seguridad, la niña es de contextura delgada, tez trigueña, ojos claros y cabello castaño , y mide aproximadamente 0,50 metros . Al momento de ser vista por última vez, vestía un pulóver violeta, pantalón largo rosado y zapatillas negras , y llevaba una mochila blanca y lila con un unicornio en la parte frontal.

Las autoridades solicitaron que, ante cualquier dato que pueda contribuir a su ubicación, se comuniquen con la Unidad Fiscal de Homicidios o al número de teléfono (299) 4432302 correspondiente a la Comisaría Primera.

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¿Qué es la Alerta Nati?

La búsqueda de Olivia Zalazar Albarenga se enmarca en el protocolo de la Alerta Nati de la Ley N° 2705, que se activa en casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años para agilizar su localización.

La misma fue creada en Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Hasta ese momento, para radicar una denuncia de desaparición de persona, había que aguardar 48 horas, pero el caso de la joven impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla.

La norma recién fue promulgada el 30 de junio del 2010.