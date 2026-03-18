Búsqueda del abuelo desaparecido: cuatro días de incertidumbre y misterio

Las fuerzas de seguridad de Loncopué y Las Lajas intensificaron hoy los rastrillajes a pie y en helicóptero para encontrar a Segundo Daniel Artigas, de 77 años.

Las comunidades de Loncopué y Las Lajas se encuentra en estado de alerta y preocupación por la desaparición del abuelo Segundo Daniel Artigas, de 77 años , quien fue visto por última vez el sábado pasado en el paraje Huarenchenque, ubicado a 25 kilómetros de la primera localidad. A cuatro días de su desaparición , las fuerzas de seguridad, que involucran a varias instituciones, intensificaron los rastrillajes por vía terrestre y por vía aérea.

La búsqueda se ha convertido en una operación de gran envergadura, con la participación (desde la mañana de este miércoles) de un helicóptero que realizó recorridos aéreos para cubrir una mayor superficie de terreno. Mientras tanto, equipos de búsqueda a pie, compuestos por efectivos de la Policía del Neuquén, personal de enfermería del Hospital Loncopué y voluntarios de la comunidad, recorren la zona en busca de cualquier pista o indicio que pueda llevar a la ubicación del abuelo desaparecido.

La familia del anciano, que se encuentra en estado de desesperación y angustia, ha expresado su agradecimiento a la comunidad por el apoyo y la colaboración en la búsqueda. "Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a nuestro abuelo", dijo su nieta Margarita Vázquez. "Agradecemos a todos los que están trabajando de manera incansable para encontrarlo”, resaltó.

La desaparición del abuelo ha generado una gran conmoción en la comunidad, que se ha unido para colaborar en la búsqueda. Este martes, la Comisaría 26 de Loncopué emitió un comunicado solicitando a cualquier persona que tenga información sobre la desaparición de don Artigas que se comunique inmediatamente con las autoridades a los teléfonos 101 o al (2948) 498033.

Búsqueda del abuelo de 77 años desde un helicoptero

Búsqueda aérea en curso

La zona de búsqueda, del abuelo de 77 años, se extiende por el paraje Huarenchenque y alrededores, en un esfuerzo conjunto para encontrar al hombre.

Es así que desde Bomberos Voluntarios de Loncopué se tramitó un helicóptero para realizar una búsqueda aérea, con el objetivo de cubrir una mayor superficie de terreno y aumentar las posibilidades de ubicarlo. La búsqueda aérea se suma a los rastrillajes a pie que se están realizando en toda la zona.

Helicoptero busqueda del abuelo

La búsqueda se vio obstaculizada por las condiciones climáticas adversas que se registraron el domingo, cuando llovió todo el día, lo que hizo imposible “sacar rastro por los baqueanos”, según informó una fuente policial consultada. "Es un desafío encontrar a alguien en estas condiciones, pero no vamos a rendirnos. Lo vamos a seguir buscando hasta encontrarlo", añadió.

Por otra parte, se supo que la Comisaría 26, a cargo del Comisario Octavio Olave, ha realizado un intenso rastrillaje en la zona y se está trabajando para determinar hacia dónde pudo haber tomado dirección el anciano. "Estamos trabajando con la hipótesis de que el anciano pueda haber tomado un camino alternativo", señaló otra fuente cercana a la investigación.

Recorrido y zonas de búsqueda

El recorrido de búsqueda ha incluido el trayecto del domicilio rural a los hogares de los hermanos de don Artigas, sobre el sector de la ruta 10, Huarenchenque, camino de ripio y zonas de barbas y costa del río Agrio. La búsqueda se ha extendido a una amplia zona, con la participación de personal civil, policías de Las Lajas y Loncopué, Bomberos Voluntarios y Sistema Provincia Manejo del Fuego Loncopué, además de familiares y comunidad en general.

Juan Ramón Arévalo, jefe de cuadrilla del Sistema Provincial del Fuego, precisó que la búsqueda ha sido intensa y exhaustiva, pero hasta el momento no se han encontrado novedades sobre el paradero del abuelo desaparecido. "Hemos recorrido una amplia zona, incluyendo el camino de ripio y las zonas de barbas y costa del río Agrio, pero no hemos encontrado nada que nos indique su ubicación", precisó Arévalo.

Busqueda del abuelo de 77 años

El mismo efectivo agregó que la búsqueda continuará en las próximas horas, con la participación de todos los recursos disponibles. "Estamos trabajando en conjunto con la Policía, Bomberos Voluntarios y la comunidad, y vamos a seguir buscando hasta encontrar al abuelo", afirmó con mucha esperanza.

Por otra parte, y en un breve contacto con LM Neuquén, el fiscal Marcelo Jofré (del Ministerio Público Fiscal de Zapala) confirmó que la causa sigue abierta y se espera los resultados de la búsqueda y los rastrillajes que se están realizando en la zona. "Hasta el momento no tenemos novedades significativas", admitió el funcionario judicial.