Buscan con desesperación a un abuelo de 77 años: "Te buscamos con el corazón"

La Comisaría 26 y la familia de Segundo Daniel Artigas piden ayuda para encontrar al anciano, quien padece de problemas de salud y pérdida de memoria.

La comunidad de Loncopué y alrededores se encuentra en alerta por Segundo Daniel Artigas , un adulto mayor de 77 años desaparecido , que fue visto por última vez el sábado pasado (en horas del mediodía) en el paraje Huarenchenque , ubicado a 25 kilómetros de la localidad de esta localidad, en dirección a Las Lajas .

La Comisaría 26 de Loncopué tiene a cargo el operativo de ubicación y paradero del señor Artigas, y solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con las autoridades.

Don Artigas padece de problemas de salud y pérdida de memoria , lo que aumenta la urgencia de la búsqueda. Su nieta, Margarita Vázquez, relató que su abuelo toma medicamentos para la presión, tiroides, diabetes y próstata, y que su ausencia “es un golpe muy duro para la familia”.

En un mensaje difundido en las redes sociales, Vázquez expresó su desesperación y esperanza: "Abuelito, Segundo no sabemos dónde estás, pero cada segundo, minuto y hora te buscamos con el corazón. Tu ausencia nos duele, pero la esperanza de encontrarte nos mantiene de pie. Te esperamos siempre, con amor y con la puerta abierta".

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Angustia de la familia por su desaparición

En la misma línea relató que "estamos muy preocupados por su estado de salud y necesitamos encontrarlo lo antes posible". Asimismo, hizo saber que su abuelo es un hombre muy querido en la comunidad. “Por favor, si alguien lo vio, que se comunique con nosotros", pidió con mucha angustia.

Por lo que pudo saber LM Neuquén, el hombre se encontraba en un puesto de invernada en Huarenchenque, cuyo morador permanente se encuentra en la zona de veranada, cordillera arriba. La búsqueda se amplió en la ciudad de Zapala, donde al parecer tiene familiares y conocidos. Hasta el momento no se han obtenido resultados positivos.

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Por su parte la Policía del Neuquén emitió hace unas horas un pedido de ubicación y paradero del abuelo y está trabajando en conjunto con la familia y la comunidad para encontrarlo. La información sobre la persona desaparecida apunta de que se trata de un hombre de 1,70 metros de altura, tez blanca, cabellos oscuros, ojos marrones y contextura física delgada.

Para aportar datos se fijaron los números de la Policía del Neuquén: 101 y de la Comisaría 26: (2948) 498033. Interviene en el caso la Fiscalía Única de Zapala.