Desesperada búsqueda de una nena de 7 años: sospechan que su mamá le cambió el nombre y la apariencia

La nena debía volver con su padre que vive en Mendoza, pero nunca regresó. La Justicia activó el pedido de búsqueda.

El último paradero de Sur Álvarez Tovar, la nena desaparecida en Mendoza fue la localidad bonaerense de San Isidro.

La Justicia de Mendoza activó un pedido de búsqueda para localizar a una nena mendocina de 7 años que estaría con su madre fuera de la provincia .

La mujer habría incumplido una orden judicial de restitución y según las sospechas, podría haberle cambiado el nombre y alterado su aspecto para evitar ser identificadas.

Según informó la jueza Natalia Lorena Vila en el expediente, la nena identificada como Sur Álvarez Tovar ,podría incluso estar usando otro nombre, lo que complica aún más su localización.

Según los datos que figuran en la causa, el último paradero conocido de la nena y su madre fue en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Allí se registró la última inscripción escolar de la menor, aunque las autoridades no descartan que hayan cambiado de colegio o de domicilio para evitar ser identificadas.

Sur Álvarez Tovar la ubica en San Isidro (1)

La búsqueda se intensificó porque la Justicia sospecha que la madre podría estar moviéndose para esquivar los controles y así impedir el reencuentro de la nena con su papá.

Piden ayuda para encontrar a Sur Álvarez Tovar

La jueza ordenó la restitución de Sur a Mendoza y dispuso una serie de medidas para hacer efectiva la decisión, con la intervención de los organismos correspondientes y del Ministerio Público Pupilar, encargado de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En la resolución, la magistrada autorizó la difusión de la imagen, datos y señas particulares de la nena en medios y redes sociales, con el objetivo de facilitar su búsqueda y asegurar el cumplimiento de la medida.

Sur Álvarez Tovar, nena desaparecida en Mendoza.

Las autoridades advirtieron que Sur podría estar siendo llamada con otro nombre y presentar algún cambio físico, por lo que pidieron a la ciudadanía estar atenta a cualquier dato relevante.

Ante cualquier información sobre el paradero de Sur Álvarez Tovar, se solicita dirigirse a la comisaría más cercana o comunicarse al 911.

Caso Loan: así estaría hoy, a un año y medio de su desaparición

La Policía Federal Argentina (PFA) dio a conocer una imagen de cómo podría verse actualmente Loan Danilo Peña, el menor de edad que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

Esta actualización digital la realizó la División Individualización Criminal, especializada en arte forense y análisis morfológico, y elevado al Juzgado Federal de Goya en Corrientes. El objetivo es aportar una herramienta más para la búsqueda y la identificación del chico, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

actualizacion foto de Loan Peña

La reconstrucción fue realizada a partir de fotos del menor y, según se explicó en el informe, el objetivo fue identificar patrones de crecimiento y envejecimiento compatibles con el tiempo transcurrido desde la última vez que Loan fue visto. Para eso, se utilizó software de edición gráfica y herramientas digitales, que permiten proyectar cambios físicos probables sin alterar rasgos estructurales clave.

Para esta actualización, desde Policía indicaron que el poder contar con un amplio registro fotográfico del menor y su entorno familiar es clave para una aproximación más confiable, ya que permite comparar estructuras óseas, formas faciales y proporciones que suelen mantenerse durante la infancia.

De esta forma, se analizaron patrones de crecimiento, rasgos hereditarios y posibles cambios vinculados al paso del tiempo, con el fin de obtener una imagen lo más cercana posible a la realidad. Los especialistas señalaron que, dado que el período analizado es de aproximadamente un año y siete meses, se trata de una etapa en la que la fisonomía infantil mantiene cierta estabilidad, con modificaciones moderadas en el rostro.