Inscripciones en la Prefectura Naval Argentina: enterate cómo anotarte para el 2027

La fuerza federal abrió la inscripción online para ingresar a sus institutos de formación.

La fuerza federal ya habilitó la inscripción para el ciclo 2027.

La Prefectura Naval Argentina informó que ya se encuentra abierta la inscripción 2027 para jóvenes interesados en incorporarse a sus institutos de formación.

Desde la sede del Comahue indicaron que el proceso es 100% online y que los aspirantes podrán iniciar el trámite a través del portal oficial.

La convocatoria está destinada a postulantes de ambos sexos que deseen ingresar a la Escuela de Cadetes o a la Escuela de Suboficiales, dos de las principales vías de formación dentro de la fuerza.

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Cómo inscribirse en la Prefectura Naval Argentina

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente de manera digital. Los interesados deben completar el formulario disponible en el sitio web oficial: www.inscripciones.prefecturanaval.gob.ar

Dentro del portal deberán cargar sus datos personales y seleccionar la escuela a la que desean ingresar. También tendrán que adjuntar la documentación requerida en formato digital para avanzar en el proceso.

Desde la Prefectura del Comahue remarcaron que es fundamental completar correctamente todos los pasos para poder ser convocados a las instancias siguientes.

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Una vez finalizada la inscripción, quienes cumplan con los requisitos serán convocados a rendir un curso de ingreso virtual, primera instancia del proceso de selección.

Luego, quienes aprueben esta etapa serán notificados sobre la modalidad de los exámenes siguientes, que completan el proceso de admisión. Finalmente, se informará la fecha de presentación para el inicio del ciclo lectivo 2027.

Dónde se cursa la formación

Desde la institución confirmaron que el cursado se desarrollará en la ciudad de Zárate, donde funcionan los institutos de formación de la Prefectura Naval.

Se trata de una etapa clave para quienes buscan incorporarse a la fuerza, ya que allí se realiza la capacitación integral en aspectos técnicos, operativos y formativos.

Cómo realizar consultas a la Prefectura

Para quienes necesiten más información sobre el ingreso, la Prefectura Naval Argentina habilitó distintos canales de contacto: