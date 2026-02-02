Prefectura Naval Argentina renovó sus autoridades en Neuquén

El prefecto principal Martín Zampa asumió al frente de la Delegación Comahue, en reemplazo del prefecto Lovera, quien se jubiló.

Durante este lunes a la mañana con un acto realizado en la sede de Prefectura Naval Argentina, ubicada en la Isla 132 de Neuquén , se llevó a cabo el recambio de autoridades de la Delegación Comahue tras la jubilación del anterior jefatura.

El prefecto principal Martín Zampa asumió oficialmente como nuevo jefe de la dependencia regional, con asiento en la capital neuquina, en reemplazo del prefecto principal Oscar Aníbal Lovera, quien se acogió al beneficio de la jubilación tras cumplir su ciclo al frente de la fuerza.

La ceremonia tuvo lugar mientras en el predio de la Isla 132 se ultiman los detalles para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, un contexto que resalta la importancia del rol de Prefectura en una zona de fuerte convocatoria turística y recreativa, especialmente en espacios ribereños.

Sebastián Fariña Petersen

El nuevo titular de la Delegación Comahue, prefecto principal Martín Zampa, cuenta con 27 años de servicio en la institución y una extensa trayectoria en distintos puntos del país. Es oriundo de Punta Alta y a lo largo de su carrera se desempeñó en destinos como Misiones, Río Gallegos y la Ciudad de Buenos Aires.

Su último destino fue el edificio Barracosta, en Puerto Madero, donde trabajó durante cinco años en la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones.

Nuevas autoridades

En diálogo con LU5, Zampa expresó su agradecimiento a la superioridad de Prefectura Naval Argentina por la confianza depositada en su designación y destacó la intención de dar continuidad al trabajo que se venía realizando en la región. “Venimos a seguir con la labor que ya estaba haciendo el personal y el prefecto principal Lovera, con la idea de superarnos día a día y trabajar para la comunidad”, señaló la flamante autoridad de la Prefectura Nacional en Neuquén.

Sebastián Fariña Petersen

Uno de los ejes centrales de su gestión estará puesto en la seguridad en los ríos, una problemática clave para Neuquén, especialmente durante la temporada estival. En ese sentido, el nuevo jefe de Prefectura hizo un llamado a la responsabilidad social y al cumplimiento de las normas vigentes. “La misión es cuidar los ríos y evitar situaciones que después terminan en tragedias. Hemos vivido casos muy dolorosos en otros destinos y eso es muy angustiante para las familias”, remarcó.

Zampa insistió en la importancia de respetar la señalización, las medidas de seguridad y las indicaciones del personal para prevenir accidentes y ahogamientos. Además, subrayó que Prefectura continuará trabajando de manera articulada con otras instituciones locales y provinciales, poniendo a disposición su colaboración permanente.

Sebastián Fariña Petersen

Finalmente, el prefecto principal destacó su entusiasmo por llegar a Neuquén, ciudad que definió como “hermosa”, y mencionó que su arribo también tiene un componente familiar, ya que uno de sus hermanos reside y trabaja en la capital provincial. “Nuestro trabajo nos lleva por distintos lugares del país, pero estar acá es una alegría”, concluyó.

Con este recambio de autoridades, Prefectura Naval Argentina continúa con su compromiso con la seguridad, la prevención y el acompañamiento a la comunidad en toda la región del Comahue.