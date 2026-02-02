Pasqualini lanzó el boleto gratuito para 50 mil estudiantes de Neuquén: cómo hacer el trámite

Se incorpora un nuevo sistema que reemplazará a la SUBE. Los alumnos viajarán gratis todo el ciclo lectivo y podrán retirar también un kit escolar.

La Municipalidad de Neuquén lanzó este lunes el Boleto Escolar Gratuito Neuquino (BEN), un nuevo sistema de transporte que reemplazará a la tarjeta SUBE y que permitirá que los estudiantes de todos los niveles viajen gratis en COLE durante el ciclo lectivo, con el costo financiado 100% por el municipio.

La Jefa de Gabinete, María Pasqualini, explicó que el sistema comenzó a funcionar este 2 de febrero y, además, anunció que el miércoles 18 inicia la entrega de las nuevas tarjetas y al día siguiente, los alumnos de primaria y secundaria que ya la tengan en la mano, podrán empezar a retirar el kit escolar.

“El boleto escolar gratuito es una decisión que pone a la educación en el centro de las políticas públicas. Queremos que ningún chico o chica deje de estudiar por no poder pagar el transporte”, expresó Pasqualini en la presentación.

Desde el gobierno local aclararon que el nuevo sistema reemplaza a la SUBE escolar y se diferencia del boleto provincial BENG, ya que se trata de un beneficio exclusivo del municipio, sostenido con recursos propios y fruto del ordenamiento económico y el superávit de la gestión local.

Entrega de kits escolares -AC (18).jpg Anahi Cárdena

En este contexto, Pasqualini remarcó el esfuerzo que realiza el municipio. “Gracias al superávit y al orden financiero, la Municipalidad de Neuquén invierte $2.349.200 por año en cada estudiante. Es una inversión muy fuerte, pero necesaria, porque el 60% de nuestra población es joven y acompañar a esta generación es fundamental”.

Los detalles del nuevo boleto y kit escolar

Más adelante, brindó detalles del nuevo esquema. “A partir de hoy, 2 de febrero, los estudiantes pueden comenzar a inscribirse a través de la página web oficial de la Municipalidad de Neuquén, porque este año tenemos un nuevo sistema y una nueva tarjeta”, señaló.

Pasqualini indicó que desde el 18 de febrero se podrá retirar la tarjeta física BEN en cuatro sedes municipales: Centro, Godoy, ETON y SAF de Confluencia, en el horario de 8 a 17. El beneficio comenzará a regir con el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 25 de febrero, y mantiene la misma modalidad de uso, incluido el transbordo.

El alcance del programa será masivo. “Este año el beneficio va a llegar a entre 49 mil y 50 mil estudiantes de todos los niveles: alrededor de 16 mil de primaria, 22 mil de secundaria y más de 11 mil universitarios”, detalló por su lado la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres.

“Hoy es un día muy importante porque presentamos una nueva modalidad del BEN: cada estudiante tendrá su propia credencial”, expresó, “una ciudadanía que estudia es una ciudadanía que progresa y crece”.

“Desde este momento, los alumnos pueden ingresar a la página de Muni Express para precargar sus datos y, a partir del día 18, retirar la nueva tarjeta que representa este cambio innovador”, insistió.

¿Cómo es el procedimiento para obtener el BEN?

Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte, informó que esta tarjeta es gratuita y personalizada, y permitirá a los estudiantes acceder a un número específico de viajes según su nivel educativo. “Ofrece seguimiento en tiempo real de sus movimientos”, precisó.

La plataforma utilizada es la misma que funcionó el año anterior, por lo que se garantiza tranquilidad a los alumnos y vecinos.

Los estudiantes desde segundo grado de primaria hasta quinto año de secundaria ya están precargados en la base de datos. Solo deben ingresar al sitio municipal, buscarse por DNI y nombre, y solicitar el beneficio.

cole colectivos neuquen (1)

Una vez completado, recibirán un correo electrónico informativo y podrán elegir entre cuatro puntos de retiro: SAF Confluencia, oficina principal del parque central, ETON y Godoy. Al retirar la tarjeta, podrán utilizar el beneficio desde el inicio del ciclo lectivo.

“La tarjeta es específica de la ciudad de Neuquén y permite a cada estudiante consultar en tiempo real los movimientos realizados. Existen diferenciaciones en la cantidad de viajes según el nivel educativo (primario, secundario, universitario) y el horario (mañana, tarde, noche)”, explicó Espinosa.

Aclaró que el BEN es un beneficio local, por lo cual se implementa una modalidad propia, y que la tarjeta SUBE sigue vigente para la tarifa básica y beneficios nacionales.

Espinosa especificó que el BEN para los estudiantes de los niveles terciarios y universitarios se pondrá en marcha en marzo próximo.

Otro gran cambio: esquema de vacunación completa

Uno de los cambios incorporados en 2026 es la exigencia de vacunación al día. Tanto quienes se inscriben por primera vez como quienes ya contaban con el beneficio deberán presentar el calendario de vacunación completo. “Es un requisito importante para acceder al boleto”, remarcó Pasqualini.

Los estudiantes que ya utilizaron el beneficio el año pasado deberán reinscribirse a través de la plataforma Muni Express. Quienes lo hagan por primera vez deberán presentar DNI, certificado de escolaridad y libreta de vacunación. En ambos casos, recibirán un correo electrónico confirmando que la documentación fue validada.

El certificado de escolaridad puede descargarse desde la página del Consejo Provincial de Educación y, en esta etapa, se acepta el del año anterior. “Si un estudiante pasó de nivel, también sirve el certificado previo. Es válido para todas las transiciones”, aclaró la jefa de Gabinete.

En cuanto a los beneficios, el boleto contempla hasta 70 viajes mensuales en el caso del nivel secundario, que es el que mayor uso del transporte registra.

Los kits escolares y la tarjeta BEN

Por último, se informó que el 19 de febrero comenzará la entrega del kit escolar, requisito para lo cual será indispensable contar previamente con la tarjeta BEN física.

“El BEN es el boleto estudiantil neuquino porque es nuestro, porque no es SUBE y porque es una política pública que acompaña nada más y nada menos que a los estudiantes y a las familias neuquinas”, especificó Pasqualini.

La entrega de kits escolares comienza el 19 de febrero, considerando que el ciclo lectivo inicia el 25 de febrero, precisó Pasqualini. Informó que los kits estarán disponibles en tres sedes: Museo Nacional de Bellas Artes, Sala de Elaboración del Barrio Melipal y Centro Cultural Oeste.

Indicó que, como todos los años, los kits se diferencian para nivel inicial, primario, EPEA (para alumnos con domicilio en Neuquén que estudian en la única escuela agropecuaria de la zona) y escuelas técnicas (incluyen guardapolvo azul, reglas, carpetas, entre otros materiales).

“Esta iniciativa representa una importante inversión municipal y complementa la política pública del boleto estudiantil gratuito”, subrayó Pasqualini.

Paso a paso, el trámite del BEN

El trámite por primera vez es virtual en Muni Express. Los padres pueden gestionar el trámite para menores de edad. https://weblogin.neuquencapital.gov.ar/#/

El trámite del estudiante de 2° de primaria a 5° año de secundaria está cargado en el sistema, por lo cual renueva en Muni Express https://weblogin.neuquencapital.gov.ar/#/1.

Solicitud del beneficio

• Inicio: lunes 2 de febrero

• Modalidad principal: Muni Express

• Modalidad presencial: para casos sin acceso digitalIncluye: Renovaciones y Nuevos solicitantes2.

Retiro de tarjeta

• Desde: miércoles 18 de febrero• Habilitación y elección de sede: Muni Express

• Documento requerido: DNI vigente (físico o digital) Requisitos:

• DNI con domicilio en Neuquén capital

• Certificado de alumno regular (https://regular.neuquen.gov.ar/Regular/servlet/com.certiregu.hnuevareg )

• Calendario nacional de vacunación completo

Puntos de retiro, de 8 a 17:

• Sucursal Godoy (Godoy y Novella) • Sucursal Centro (Olascoaga 145)

• Oficinas SUBE – ETON (Puertas A y D)• SAF Confluencia (Boerr y Obrero Argentino)

Entrega del Kit Escolar:

Inicia el 19 de febrero, con tarjeta BEN en mano y DNI del estudiante beneficiado.

Sedes:

Museo Nacional de Bellas Artes, Sala de Elaboración del Barrio Melipal y Centro Cultural Oeste.