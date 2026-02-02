Fiesta de la Confluencia 2026: el mapa completo del predio y la zona gratuita más cerca del escenario

La Municipalidad de Neuquén difundió el plano de la isla 132 para la Fiesta de la Confluencia. Cómo ubicarse cerca del escenario sin acceso preferencial.

A pocos días del inicio de la edición 2026 de la Fiesta de la Confluencia , la Municipalidad de Neuquén difundió el mapa del evento, que tomará lugar en su sede habitual de la isla 132, a orillas del río Limay. Como ocurre cada año, los buenos contribuyentes y los que compren entradas para los shows tendrán un acceso preferencial más cercano al escenario, aunque el acceso al predio es gratuito y permite tener una buena visibilidad incluso desde el campo general.

El mapa que difundió el Municipio muestra una disposición similar a la que se vio en otras ediciones de la fiesta. Esta vez, el centro de convenciones Domuyo estará integrado a la propuesta integral del evento, que ofrece dos escenarios, un área de shows y juegos infantiles, un espacio para sunsets de música electrónica, una zona de juegos aéreos, espacios gastronómicos y ferias de artesanos y emprendedores.

Los que tengan entradas o acceso preferencial por ser buenos contribuyentes de la ciudad de Neuquén podrán ingresar al predio por la calle Linares, y pasar con su código QR una vez que atraviesen el balneario municipal Albino Cotro.

Aquellos que no tengan un código de acceso podrán disfrutar de la fiesta en el campo general. El acceso se hace por calle Río Negro, y permite recorrer primero los stands institucionales, la zona infantil y el área gastronómica.

mapa confluencia 1

Sin embargo, la disposición del predio permite que los asistentes caminen hasta un sector muy cercano al escenario, donde pueden tener buena visibilidad de los shows, ya sea con visión directa o a través de las pantallas gigantes que ya se instalaron en el lugar. Para eso, conviene caminar hasta el final del sendero e instalarse a la izquierda del centro de convenciones Domuyo, tal como muestra la ilustración.

Desde la organización no se permite el ingreso con sillas o reposeras. Por eso, el público puede disfrutar de los espectáculos sentado en el suelo si lleva lonas o mantas de playa. Para aquellos con movilidad reducida, la Municipalidad dispuso un espacio de accesibilidad, que está en el lado derecho del escenario y al que se accede por el mismo ingreso de los que cuentan con un código de acceso preferencial.

mapa confluencia 2

Qué ver en el escenario mayor

La edición de la Fiesta de la Confluencia 2026 contará con cuatro escenarios distribuidos en la Isla 132: el Escenario Confluencia, como espacio principal; el Escenario Limay; el Escenario Río Neuquén; y un escenario dedicado a la música electrónica, además de áreas para las infancias y espacios recreativos.

La grilla artística fue diseñada con un criterio diverso y generacional. El jueves abrirá con una fuerte impronta popular y pop latino, con Rombai, Migrantes, Luciano Pereyra y Karina. El viernes pondrá el foco en las nuevas expresiones urbanas y del pop joven con Fmk, Lautygram, Tuli, Roze, Ángela Torres y Luckra.

El sábado tendrá un perfil rockero con La Beriso, Bersuit Vergarabat, Kapanga y No Te Va a Gustar, mientras que el domingo cerrará con una propuesta urbana y contemporánea encabezada por Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi y Trueno.

A esta programación se sumarán artistas regionales seleccionados a través del concurso Pre Confluencia, que se realizará el 3 y 4 de febrero.

Más adelante en la experiencia del público aparece otro de los sellos distintivos del festival: su despliegue técnico de nivel nacional e internacional. El Escenario Principal contará con una estructura comparable a la de grandes festivales como Lollapalooza o Cosquín Rock, con casi 72 metros de ancho total, estructura Layher, más de 850 m² de pantallas LED outdoor, iluminación profesional y un sistema de sonido line array de gran escala.