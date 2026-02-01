Salud presente en la Fiesta de la Confluencia: tu oportunidad para completar el calendario de vacunación

"La salita de salud la Confluencia" estará presente en la Isla 132 durante la fiesta para vacunarte, hacerte controles, test y más. Cuáles serán sus horarios.

El sistema de salud de Neuquén se encuentra en alerta sanitaria, luego de la confirmación de algunos casos de coqueluche y la sospecha de un caso de sarampión . No sólo ello, sino que el 95% de los adultos neuquinos no tienen el calendario de vacunas completo . Así lo afirmó la referente del Programa de Inmunizaciones y Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles, Araceli Gitlein, en diálogo con LU5 .

En este contexto, se creó la "salita" de salud para la nueva edición de la Fiesta de la Confluencia . La provincia viene realizando jornadas de vacunación, y el hecho de nombrarlo con el nombre que lleva, evoca a aquellos centros barriales que durante décadas fueron el primer contacto de las familias neuquinas con el sistema sanitario. Espacios de cercanía donde vecinas y vecinos encontraban atención sin barreras. Aunque hoy se llaman centros de salud, muchos siguen diciendo "voy a la salita".

Con el objetivo de acercar la inmunización a toda la comunidad, reforzando la campaña provincial y garantizando el derecho a la salud de todos los neuquinos y neuquinas, se lleva a cabo del 5 al 8 de febrero esta jornada de forma gratuita y sin turno.

Qué podrás controlar en tu paso por la Fiesta de la Confluencia

La vacunación, pese a ser la tarea primordial del sistema de salud, también hay quienes podrán pasar y realizarse desde test de VIH y Sífilis, mamografías, atención odontológica y un consultorio médico. Podrás encontrar a los profesionales correspondientes del 5 al 8 de febrero de 17 a 0:00 hs.

Esta decisión no es casual. Durante el mes de Enero, los equipos de salud de las distintas regiones sanitarias de la provincia desarrollaron jornadas especiales de vacunación, con horarios ampliados en centros de salud y presencia en fiestas populares.

Preocupante dato en Neuquén: 9 de cada 10 adultos no tienen el calendario de vacunas completo

El95% de los adultos neuquinos no tienen el calendario de vacunas completo. Así lo afirmó la referente del Programa de Inmunizaciones y Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles, Araceli Glitein, en diálogo con LU5.

Este dato es recabado, según afirmó la mujer, "de todas las actividades que hacemos en la vía pública". "El 95% o más de los adultos que se acercan, de todas las edades, a ver su situación, no tienen sus vacunas al día", agregó.

"Empezaron en algún momento, se pusieron una hepatitis B en algún evento de vacunación en el 2020, por ejemplo, y de ahí nunca más", ejemplificó.

"Nosotros tenemos que entender que no solo nos enfermamos nosotros, sino que enfermamos a personas muy vulnerables: los menores, los adultos mayores, las embarazadas, que, parte de su condición de vulnerabilidad por enfermedad y demás, no pueden recibir determinadas vacunas", afirmó la referente. "La vacuna es solidaria", dijo la referente.

"Si nosotros, por ejemplo, no nos vacunamos contra el sarampión, vamos a enfermar a otros que no pueden vacunarse por su situación y no los podemos proteger. No queremos un chico enfermo de sarampión. Una persona con sarampión puede quedar con daño neurológico, con sordera de por vida, con ceguera de por vida", ejemplificó.