María Becerra rompió el silencio sobre su salud y reveló su mayor temor

La cantante se sinceró sobre su salud después de estar en riesgo dos gestaciones que no llegaron a término. Qué dijo.

María Becerra decidió abrir su corazón y contarles a sus millones de seguidores cómo es el c uadro de salud que atraviesa tras haber perdido dos embarazos ectópicos en los últimos dos años.

La cantante describió el proceso médico que enfrenta, de estudios, controles y evaluaciones constantes y la frustración que le genera el hecho de no tener un diagnóstico concreto que le de una respuesta a la pérdida de sus embarazos.

“Siento que cuando te pasa esto, que tenés problemas para lograr un embarazo, de fertilidad y demás, es todo un cambio”, dijo en una entrevista en un medio de Chile.

La artista reveló cómo ha vivido la pérdida de los dos embarazos y se sinceró sobre las emociones que transitó. “No es simplemente que perdés embarazos y ya, sino que es todo un camino de estudios que no se terminan nunca, de que te saquen sangre, de que hagan cultivos todo el tiempo”, contó.

Embed - María Becerra aborda la frustración tras embarazos ectópicos

“Es agotador”, se sinceró Becerra tras asegurar que pese a todos los estudios no hay un diagnóstico concreto y que, según los estudios médicos, todos los resultados son normales. “Creo que estoy en esa etapa de estar un poco frustrada con el no saber qué es lo que me pasa”, agregó.

Sobre esto, la artista que está en pareja hace tiempo con J Rei reconoció que esta incertidumbre “es feísima” y que le genera “desesperación” aunque sostuvo que “nada me apura” ya que “soy completamente joven”.

“Hasta que yo no sepa qué tengo, yo no pienso volver a intentar nada”, dijo sobre sus deseos de intentar un nuevo embarazo con su pareja.