El fuerte golpe que le fracturó el cráneo al bebé de 10 meses de una famosa actriz

A través de sus redes sociales la famosa contó qué sucedió y cuáles fueron los motivos por los que se ausentó de las redes sociales.

El susto fue grande. Afortunadamente, más que el daño que sufrió el niño de diez meses al caer desde su cambiador en la habitación cuando era supervisado por un grupo de personas donde no estaba su madre. Los estudios determinaron que sufrió la fractura de cráneo pero sin riesgos y nada complejo.

Fue la exactriz de Rebelde Wey Muni Seligmann quien relató acongojada los motivos por los cuales estuvo sin actividad en las redes. “Resulta que mi chiquitito, de diez meses ahora, se cayó del cambiador de su habitación, que es bastante alto. Escuché el estruendo . Yo no estaba con él en la habitación, había otras personas. Fui corriendo. Él no se desmayó, no se le fueron los ojos ni nada, no tenía ningún corte . Lloró sin parar, mucho. Lo calmé, lo puse en mi pecho, le empecé a dar pecho. Le toqué la cabecita porque lo sentía angustiado y con dolor, hasta que de pronto sentí un huevo ”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

En su relato, sumó sobre el accionar que tuvo tras el accidente doméstico: “Nos fuimos a ver a la pediatra de cabecera que estaba en el hospital. De ahí nos mandó a otro lugar para que le pudiéramos hacer bien una tomografía, que hay que hacerla después de las primeras seis horas”.

Muni caída niño

“Cuando nos dieron el resultado de ese estudio y otros más, tenía fractura de cráneo. De acá a acá (marcó con sus dedos la distancia de la lesión), o sea, interesante pero sin desplazamientos, por suerte”, confirmó y agregó: "Después me enteré que era más común de lo que uno cree pero eso no te alivia del dolor ni la preocupación ni mucho menos"

"Estuvimos dos o tres noches internados en observación. La neurocirujana nos dijo que hay que tener mucho cuidado por eso le estamos poniendo un casquito. No es necesario pero a mi me da tranquilidad que le amortigüe los golpes", contó sobre el proceso de recuperación.

A su vez contó que luego de despejar dudas con la pediatra y chequear que no sea una situación compleja, reveló que realizó un "viaje relámpago de cinco días a Miami" pactado anteriormente con sus amigas.