Instituto Vaca Muerta: cómo es por dentro el centro de formación de alta tecnología

Aunque las clases comenzaron a principios de marzo, este lunes se inauguró oficialmente el Instituto Vaca Muerta (IVM) , una iniciativa de la Fundación YPF que congregó a más de 30 empresas de la industria . En conjunto, invirtieron para equipar la segunda nave del Polo Tecnológico que desarrolló la Municipalidad de Neuquén, con el objetivo de formar a más de 2 mil estudiantes por año y alcanzar la excelencia operativa con mayor seguridad en los yacimientos de Vaca Muerta.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , su par de Río Negro, Alberto Weretilneck , el intendente de Neuquén, Mariano Gaido , la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y el CEO de YPF, Horacio Marín , recorrieron las instalaciones del IVM, que ofrece tecnología de punta para el desarrollo de las clases que ofrecen una mirada práctica.

La segunda nave del Polo Tecnológico se equipó con ocho aulas y un auditorio . Sin embargo, los 600 estudiantes que fueron seleccionados entre 17 mil inscriptos para formar la primera cohorte no sólo toman clases teóricas, sino que complementan los saberes con ejercicios prácticos en simuladores modernos.

El instituto cuenta con cuatro salas de simuladores tanto con óculos como de carácter inmersivo. A ellos se suman un laboratorio de química, un taller de mecánica y otro de electrónica y, una unidad de monitoreo del pozo escuela que será parte del IVM, aunque estará emplazado en un parque industrial más alejado del Polo.

SFP Inauguracion Polo tecnologico (2) Sebastián Fariña Petersen

"Empezamos con tres cursos, conocimientos de operaciones y seguridad, conocimientos básicos de la industria Oil and Gas y hoy comienzan tres módulos más de operadores de fractura, de producción y de operación", dijo Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de Fundación YPF.

"En Fundación YPF veníamos haciendo cursos de capacitación y teníamos alta demanda pero fueron 35 mil los que entraron al campus del IVM, y finalmente se inscribieron a los cursos más de 17 mil", dijo y aclaró que el curso tiene "672 estudiantes para el primer trimestre y 854 en el segundo, así como 854 en el tercer trimestre. Para el año que viene, cuando ajustemos varias cuestiones, vamos a poder ampliar la capacidad hasta un máximo de 5 mil estudiantes".

Schiappacasse explicó que el IVM buscar "generar sinergia entre empresas operadoras y de servicios para traer toda la tecnología de la industria a las aulas". Por eso, los alumnos pasan primero por la teoría, hacen prácticas en los simuladores y aplican luego todos esos saberes en el pozo escuela, que recrea de forma idéntica todo lo que sucede en los yacimientos de Vaca Muerta.

Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de Fundación YPF

Los estudiantes que cursan en el IVM pueden poner a prueba todos los conocimientos que absorben en las clases teóricas con tableros electricidad, laboratorios de química y centrales de monitoreo que ofrecen las mismas prestaciones que utilizan hoy las operadoras. De esta forma, pueden insertarse en el mundo laboral con un conocimiento real de lo que ocurre en la industria del oil and gas.

Por otro lado, los módulos del IVM se dictan a través de duplas pedagógicas; es decir que cada clase se imparte por un profesional con experiencia en distintos roles de los yacimientos acompañado por un profesor que cuenta con la trayectoria pedagógica para fortalecer el proceso de enseñanza.

El Instituto cuenta con aulas de informática, un auditorio para clases magistrales y hasta pizarrones inteligentes que permiten que los docentes conecten sus computadoras para ofrecer presentaciones.

Schiappacasse explicó que la posibilidad de sumar tecnología de vanguardia también permite aprovechar los trayectos formativos para el reskilling y el upskilling de los operarios que ya están trabajando en las operadoras petroleras. De esta manera, pueden actualizar sus conocimientos o certificar con sustento teórico el know how que toman de la industria.

El Instituto Vaca Muerta, en fotos

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