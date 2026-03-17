"De nada" o "por nada": la RAE aclaró que esta es la forma correcta de responder al "gracias"

El organismo encargado de velar por el buen uso del lenguaje , la Real Academia Española (RAE) aclaró cuál es la manera adecuada y modesta de cerrar el intercambio.

¿"De nada" o "por nada"?: la RAE aclaró cuál es la forma correcta de responder al "gracias"

La Real Academia Española ( RAE ) volvió a salir al auxilio y aclaró definitivamente cómo se debe responder ante un “gracias” . Habitualmente, en Argentina, se suele recurrir al “de nada” o “por nada” como forma de contestación. Pero, ¿cuál es la forma correcta?

Estas dudas se generan debido a que la riqueza del idioma provoca diferencias, lo que lleva a muchas personas a preguntarse si realmente hay una regla clara al respecto. Ante estas encrucijadas, la institución cultural encargada de velar por la unidad, el buen uso y la evolución del idioma suele ofrecer explicaciones claras y precisas a través del Diccionario de la lengua española para el uso correcto del lenguaje.

En la sección Dudas rápidas del sitio oficial de la RAE, se resuelven de forma concisa algunas de las dudas más frecuentes planteadas por los hispanohablantes. Y subraya que las respuestas relacionadas con cuestiones no contempladas aún en las obras académicas son provisionales y podrían verse modificadas en el futuro.

“De nada” o “por nada”, cuál es la forma correcta según la RAE

En su sitio web, donde ofrece un servicio de consultas referidas a dudas sobre el idioma, la Real Academia precisó que tanto la expresión “de nada” así como también “por nada” son absolutamente válidas en el lenguaje español. Decir “de nada” o “por nada” forma parte de los llamados actos de cortesía lingüística, esos gestos verbales que mantienen la armonía en el diálogo.

Según la RAE, ninguna de las dos expresiones es incorrecta: cada hablante puede elegir la que le resulte más natural. Así, esta sutil diferencia no es gramatical sino meramente cultural. Por ende, en cada país –o región- se adoptan algunas de las dos expresiones y ambas son válidas.

Sin embargo, resaltó que la expresión “de nada” es la forma más extendida y reconocida en todo el mundo hispanohablante, por lo que la RAE la considera plenamente correcta. La expresión figura en el Diccionario académico como una fórmula de cortesía empleada para minimizar la importancia de un favor o gesto realizado, y transmite la idea de “no fue nada”. En otras palabras, cuando alguien responde “de nada”, lo que realmente comunica es que no hay motivo para agradecer, siendo una manera amable y modesta de cerrar el intercambio.

palabra RAE La expresión “de nada” es la forma más utilizada, aunque decir "por nada" también es correcto.

¿Se puede usar el “por nada” para responder un “gracias”?

Aunque “de nada” sea la opción más extendida en el mundo hispanohablante, la expresión “por nada” también es aceptable, especialmente en América Latina, donde se la emplea con naturalidad en las conversaciones diarias. Ambas expresiones cumplen la misma función: responder a un “gracias” con cortesía y sencillez. La diferencia radica más en la costumbre regional que en una cuestión gramatical. El organismo enfatiza que no es necesario corregir a quien diga “por nada”, ya que ambas formas son válidas dentro del español estándar y la elección de una u otra depende de la variedad regional o del estilo personal del hablante.

Las nuevas palabras que sumó la RAE

Sobre el cierre de 2025, el organismo presentó una actualización del Diccionario de la lengua española (DLE), previa a la publicación de la edición 24.ª en 2026. Entre las palabras que se sumaron, se incluyen varios términos asociados a Internet, como loguearse, significado de acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informático. También GIF, streaming, big data y cloud computing.

Otras incorporaciones fueron milenial (generación nacida entre 1981 y 1996), cocachancla (que habla sin pensar), simpa o pagadiós (irse sin pagar), marcianada (algo absurdo o extravagante), turismofobia (rechazo al turista), crudivorismo (dieta de alimentos crudos), microteatro (representaciones teatrales breves), farlopa (sinónimo de cocaína) y eurofobia (rechazo a la Unión Europea).