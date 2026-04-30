Quién es el hombre que murió por un ataque de avispas chaquetas amarillas

El hombre de 65 años sufrió un shock anafiláctico causado por las picaduras de las avispas carnívoras. La comunidad lo despidió con profundo dolor.

Este miércoles LM Neuquén reveló la trágica muerte de un vecino de Loncopué a causa de las picaduras de chaquetas amarillas . La noticia sacudió a la pequeña localidad del interior neuquino y rápidamente generó incertidumbre por la identidad de la víctima fatal del ataque por parte de un enjambre de avispas carnívoras.

El episodio ocurrió el martes en la entrada del pueblo, en una zona de arboleda donde se realizaban tareas de corte de leña. Allí, en cuestión de minutos, una escena cotidiana derivó en una emergencia extrema que obligó a pedir ayuda desesperadamente.

La Región Sanitaria del Pehuén confirmó a LM Neuquén que el hombre murió por un shock anafiláctico . Se trata de una reacción alérgica grave, generalizada y potencialmente mortal que ocurre en cuestión de minutos, tras la exposición al alérgeno de la picadura de las chaquetas amarillas.

Chaqueta amarilla

Se caracteriza por una caída drástica de la presión arterial, dificultad respiratoria severa y compromiso de múltiples órganos, requiriendo atención médica de emergencia inmediata. El cuadro progresó en pocos minutos y terminó con el peor desenlace antes de que llegaran los equipos de emergencia.

Un querido vecino de Loncopué

La víctima fue identificada como Juan Carlos Sandoval, de 65 años, un vecino conocido y querido en Loncopué. Según pudo reconstruir LM Neuquén, se encontraba trabajando junto a otro hombre en la producción de leña cuando, de manera accidental, golpearon un nido de chaquetas amarillas.

A partir de ese momento comenzó una huida desesperada para intentar escapar del enjambre. Sandoval logró refugiarse dentro de una camioneta y desde allí llamó al 107 para pedir ayuda, consciente de la gravedad de la situación. Sin embargo, el shock anafiláctico avanzó con rapidez y terminó provocándole asfixia antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Minutos después, los servicios de emergencia llegaron al lugar y lo encontraron muerto dentro del vehículo. No hubo tiempo para aplicar la medicación que podría haber revertido la reacción alérgica.

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Dolor y despedidas en la comunidad

La noticia generó un fuerte impacto en la localidad, donde Sandoval era ampliamente conocido. Desde la Municipalidad, el intendente Daniel Soto expresó públicamente sus condolencias a la familia Sandoval-Almaza y acompañó el dolor con un mensaje de tristeza y pesar.

También el Club Juventud Unida Loncopué manifestó su pesar en redes sociales, recordándolo como tío del jugador Isaac Sandoval y hermano de José. Las muestras de afecto se multiplicaron durante toda la jornada, reflejando el impacto de la pérdida en una comunidad pequeña donde los vínculos son cercanos.

La tragedia volvió a encender la alerta sobre el riesgo que representan las chaquetas amarillas en la región, especialmente durante el otoño, cuando su comportamiento se vuelve más insistente en la búsqueda de alimentos por lo que la posibilidad de su encuentro con personas que trabajan o realizan actividades al aire libre se vuelven más frecuentes.

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Por qué las chaquetas amarillas son peligrosas

La peligrosidad de la chaqueta amarilla también se vincula con su conducta alimentaria oportunista y carroñera, que puede generar impactos en la interacción con personas. Estas avispas pueden depredar abejas, saquear miel y polen, dañar frutos maduros facilitando la entrada de gérmenes y afectar la cosecha manual.

Incluso pueden atacar ganado con heridas o durante las pariciones para obtener proteínas, motivo por el cual también se las conoce como “avispas carnivoras”. Además, ejercen presión sobre insectos nativos mediante la competencia y la depredación.

Sin embargo, según detalló Irene Roccia a LM Neuquén, la directora del Laboratorio de Zoonosis y Vectores, su alimentación se basa en azúcares y proteínas, pero su comportamiento no es el ataque directo a las personas, sino que tienen una conducta defensiva al ser accidentalmente molestadas.

Chaqueta amarilla

La combinación de expansión territorial, mayor insistencia en otoño, capacidad de picar múltiples veces y riesgo sanitario convierte a las chaquetas amarillas en una especie que exige prevención constante y medidas de cuidado para evitar encuentros peligrosos.