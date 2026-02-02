Terror en Melipal: entraron a robar a su casa mientras dormía con su hija de 11 años

El robo ocurrió durante la noche del viernes. La damnificada relató el momento en el que podría haberse enfrentado a los ladrones.

Una vecina del barrio Melipal de Neuquén capital pasó por una terrorífica situación durante la noche del pasado viernes. Mientras dormía en su casa con su hija de 11 años, la mujer se despertó por el ruido de la lluvia y se encontró con sus pertenencias revueltas.

En diálogo con LU5 , Liliana, la damnificada, relató en primera persona los momentos de terror al darse cuenta de que había sufrido un robo y que los ladrones podían todavía estar en su casa. La mujer, expresó todavía estar "sobresaltada y pensando que pueden volver, porque ya vieron la casa".

"Cerca de las 12, más o menos 12:10, empezó a llover fuerte. Yo la verdad que escuché solo la lluvia y bajé porque a veces me entra un poco de agua", contó.

"Prendí la luz y me encontré con las cosas tiradas, desordenadas. Yo pensaba que había sido mi gato", relató. Sin embargo, se comenzó a encontrar objetos más pesados tirados, que un gato no sería capaz de empujar. "Después miré para el lado de mi ventana y estaba toda abierta. Voy a ver, pensando que era el viento que lo había abierto y cuando veo las rejas estaban todas para arriba, todas barreteadas, ahí sí ya me dio como un frío, ya no sabía si la persona que entró seguía adentro", expresó.

"Empecé a llamar a mi familia, que llegaron en dos segundos", explicó.

Comisaria 21 melipal (1)

La acción fuera de lo común que salvó a Liliana de enfrentar a los ladrones

Según explicó Liliana, fue una acción inusual la que la salvó de quedar cara a cara con los ladrones. "Prendí la luz de arriba, para que se vea abajo. Yo siempre sé bajar así en la oscuridad nada más pero no sé, fue de Dios, yo creo, prender la luz. Se ve que en ese interín que prendí la luz vieron que había gente y se fueron", afirmó.

"Yo tengo rejas al frente de mi casa frente a la vereda y en las rejas tengo rosas que son trepadoras que las trepé en la reja, como para tener seguridad y que no me salten la reja, pero igual saltaron", describió. "Los vecinos estaban todavía despiertos si era la medianoche, pero nadie vio nada", detalló.

Según comentó, lo único que se llevaron fue dinero de su cartera, que había quedado arriba de la mesa, lista para salir de compras la mañana del sábado. "Ya le había dicho a mi nena, 'bueno, el sábado a la mañana vamos, te compro todos los útiles y ya te los tengo guardados para cuando empiecen las clases y ya me olvido de eso'". Al parecer, el o los ladrones habrían entrado e inmediatamente vieron la luz encenderse, por eso tomaron lo primero que tenían a la mano. Agregó que en el patio de adelante descartaron o dejaron caer algunos objetos, al irse a las apuradas.

Según afirmó, el sector Rincón del Valle, ubicado dentro del barrio Melipal era tranquilo, pero "empezó a llegar gente que es medio complicada". Detalló que los robos en la zona se han incrementado últimamente. "Ya entraron a varias casas a robar", declaró.