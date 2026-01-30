Intentó robar un cajero automático en el barrio Melipal y terminó detenido

Sucedió esta madrugada en la terminal de autoservicio del Banco Provincia de Neuquén. En el último tiempo se registraron episodios similares en otros sectores.

El sujeto intentó huir, pero rápidamente fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

Un nuevo caso de vandalismo y destrozos en un cajero automático de la ciudad de Neuquén se registró este viernes. La situación ocurrió en el barrio Melipal y demandó la intervención del personal de la Comisaría 21 , que terminó demorando a un hombre .

El hecho ocurrió durante la madrugada del 30, en la terminal de autoservicio ubicada en la intersección de calles Marín y Godoy , que corresponde al Banco Provincia del Neuquén (BPN). Según se informó, tras un aviso del Hospital Horacio Heller sobre una persona ocasionando daños en el lugar, efectivos policiales se dirigieron hasta allí.

Al arribar al sector, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero rápidamente fue interceptado por los uniformados en las inmediaciones. Una vez demorado, fue trasladado a la sede policial para su identificación y registro. En el lugar de los hechos, se constataron solo daños materiales . No se registraron personas heridas a raíz de los destrozos.

El operativo policial contó además con la colaboración del personal de la Comisaría 16. Las autoridades informaron que el sujeto demorado permanece a disposición de la Justicia.

cajero dañado melipal 2

Destruyeron un cajero en el barrio Sapere

Días atrás, ocurrió un caso similar, pero en otro sector de la ciudad de Neuquén. En esta oportunidad, el blanco fue el cajero automático del barrio Sapere, que está ubicado en la esquina de Cabo de Hornos y Carmen de Patagones, el cual sufrió el destrozo de los vidrios de su puerta de ingreso y quedó inutilizable.

El servicio afectado pertenece al Banco Provincia del Neuquén (BPN) y es el único disponible en la zona, lo que lo convierte en un punto clave.

El vicepresidente de la comisión vecinal de Sapere, Marcelino Lucumán, explicó que, según los testimonios recabados, el autor sería un hombre de aproximadamente 35 años, quien fue denunciado ante la Justicia y cuenta con antecedentes por ataques similares contra el mismo cajero.

“Esta persona ya fue formalizada, pero sigue reincidiendo. Parece estar obsesionada con romper este cajero”, señaló. “Esta persona ya fue formalizada, pero sigue reincidiendo. Parece estar obsesionada con romper este cajero”, señaló.

vandalismo cajero barrio sapere

Tal como lo denunciaron las actuales autoridades de la Comisión Vecinal, no se trata de un hecho aislado. En el año 2023, el mismo cajero sufrió varios actos de vandalismo que lo dejaron en desuso durante un tiempo. Durante el fin de semana del 14 y 15 de octubre, delincuentes atacaron la unidad y provocaron importantes destrozos.

“Es un cajero muy útil para nuestros vecinos, sobre todo para quienes no utilizan billeteras virtuales. Cada vez que lo rompen, perjudican a todo el barrio”, remarcó Lucumán. “Es un cajero muy útil para nuestros vecinos, sobre todo para quienes no utilizan billeteras virtuales. Cada vez que lo rompen, perjudican a todo el barrio”, remarcó Lucumán.

En aquella ocasión, el principal daño fue la rotura de la pantalla, que obligó a suspender el servicio. Además, según se informó, los "amigos de lo ajeno" habrían intentado ingresar en las instalaciones de la vecinal, aunque los esfuerzos fueron en vano. Cabe destacar que ambos lugares se encuentran contiguos, es decir, uno al lado del otro.