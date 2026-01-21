Vandalismo en barrio Sapere: destruyeron el cajero del BPN y lo dejaron inutilizable

Vecinos aseguran que no es la primera vez. El autor del hecho sería un hombre de 35 años que fue identificado y denunciado ante la justicia.

Una vez más, la ciudad de Neuquén registró un caso de vandalismo . En esta oportunidad, el blanco fue el cajero automático del barrio Sapere , que está ubicado en la esquina de Cabo de Hornos y Carmen de Patagones , el cual sufrió el destrozo de los vidrios de su puerta de ingreso y quedó inutilizable .

El servicio, que pertenece al Banco Provincia del Neuquén (BPN), es el único disponible en la zona, lo que lo convierte en un punto clave. Vecinos del sector relataron que no es la primera vez que ocurre y que el dispositivo ya había sufrido roturas en el lector de tarjetas y la pantalla, lo que lo dejó fuera de funcionamiento en reiteradas oportunidades.

El vicepresidente de la comisión vecinal de Sapere, Marcelino Lucumán , dialogó con Canal 7 y explicó que, según los testimonios recabados, el autor sería un hombre de aproximadamente 35 años, quien ya fue denunciado ante la Justicia y cuenta con antecedentes por ataques similares contra el mismo cajero . “Esta persona ya fue formalizada, pero sigue reincidiendo. Parece estar obsesionada con romper este cajero”, señaló.

El representante indicó que se iniciaron las actuaciones correspondientes tanto en Fiscalía como en la Comisaría Primera, jurisdicción que tiene a cargo el sector. Sin embargo, advirtió que los hechos continúan y pidió la intervención de las autoridades.

cajero vandalismo barrio sapere

“Es un cajero muy útil para nuestros vecinos, sobre todo para quienes no utilizan billeteras virtuales. Cada vez que lo rompen, perjudican a todo el barrio”, remarcó Lucumán. Además, solicitó al Banco Provincia del Neuquén que revise las cámaras de seguridad internas y externas, ya que el dispositivo cuenta con registros que podrían facilitar la identificación del responsable.

No es el primer caso de vandalismo en Sapere

Tal como lo denuncian las actuales autoridades de la Comisión Vecinal, no se trata de un hecho aislado. En el año 2023, el mismo cajero sufrió varios actos de vandalismo que lo dejaron en desuso durante un tiempo. Durante el fin de semana del 14 y 15 de octubre, delincuentes atacaron la unidad y provocaron importantes destrozos.

En aquella ocasión, el principal daño fue la rotura de la pantalla, que obligó a suspender el servicio. Además, según se informó, los "amigos de lo ajeno" habrían intentado ingresar en las instalaciones de la vecinal, aunque los esfuerzos fueron en vano. Cabe destacar que ambos lugares se encuentran contiguos, es decir, uno al lado del otro.

El patrullero número 19 recorre una de las principales calles del Barrio Sapere, una tarde de la semana pasada. (Sebastian Farina Petersen)

Desde la comisión vecinal alertaron que en la actualidad el barrio atraviesa un momento con altos niveles de inseguridad, producto de la presencia de personas ajenas al sector y asentamientos precarios debajo del puente, lo que incrementó los hechos delictivos.

"Los vecinos cuidan el cajero porque saben lo importante que es, pero una sola persona lo rompe una y otra vez y nadie logra frenarlo", concluyeron desde la vecinal, visiblemente cansados de una situación que se repite y afecta a todo el sector.

Los residentes sostienen que las patrullas que custodian la zona no resultan suficientes y reclaman medidas concretas para proteger la infraestructura urbana y garantizar servicios esenciales.