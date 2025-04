Feroz balacera en Sapere: casi 60 tiros y dos heridos de arma de fuego

El jefe de la Comisaría Primera, Antonio Muñoz, informó a LU5 que se trata de problemas entre bandas antagónicas en el sector: "no podemos adelantar y decir problemas de droga porque los allanamientos realizados no son en relación a las drogas, se está investigando a los fines de dilucidar la situación".

En tanto, aseguró que a raíz del hecho "intensificarán la seguridad igual que los operativos". Los episodios de balacera fueron denunciados con anterioridad por las autoridades de la comisión vecinal, que expresaron: "mientras no dejen de vender droga, no sirve llenar la calle de policías".

El tiroteo

La primera inspección en el lugar del tiroteo arrojó resultados positivos: "en los rastrillajes encontramos innumerable cantidad de vainas servidas y proyectil, 9mm 1125", dijo Muñoz y agregó que hubo un secuestro total de 58 vainas servidas, y 5 proyectiles deformados.

Seguidamente al episodio, el personal se presentó en el hospital, y constató que efectivamente habían entrado dos personas mayores de edad, ambas con tiros en el abdomen. "Uno de ellos además tenía una herida en el brazo izquierdo que luego fue dado de alta y estaba en el sector guardia, y el otro a cirugía, solo con disparo en abdomen", dijo y agregó: "respecto del que permanece en el hospital en sector terapia intensiva por 48 horas, estaba estable".

Por su parte, en rastrillajes posteriores, la policía pudo observar que un auto había recibido un impacto de proyectil, así como los paredones de las casas que también tenían impactos: "algunas de vieja data, y otros no podíamos precisar si eran recientes a la comisión al hecho".

La investigación

Luego del operativo dieron intervención a la fiscalía de delitos contra las personas que libró cuatro órdenes de allanamiento que se llevaron a cabo este domingo para el secuestro de armas, municiones y demás intereses de la causa.

Sin embargo, de acuerdo a la información brindada por Muñoz, arrojó resultados negativos. En cuanto a drogas, aseguró que es materia de investigación, pero tampoco se encontraron indicios en las diligencias.

"Tenemos dos personas identificadas, las cuales todavía no fueron demoradas en relación con el hecho, no fueron encontradas en el rastrillaje realizado", indicó el comisario y agregó que "no tenemos certeza que grado de participación han tenido las personas lesionadas en el incidente este".

SFP Ciudad Judicial justica fiscalia juez abogad audiencia MPF (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

Antecedentes de tiroteo

Previamente a este episodio en calle Picunches, en septiembre de 2024 hubo un feroz tiroteo en Sapere, horas antes de que la Policía allane viviendas en el mismo lugar por un hecho previo. El comisario Guillermo Vergara, jefe de la Comisaría Primera, informó que los allanamientos habían sido ordenados por la Justicia en el marco de una investigación por un hecho de abuso de arma (otro tiroteo) del pasado 10 de septiembre en ese lugar.

Por ello, se habían ordenado las requisas sobre dos viviendas de calle Picunches, una de las cuales funciona en conjunto con una despensa, en busca de armas de fuego, cartuchería y una moto en la que al parecer se manejaban quienes hoy están bajo investigación.

No obstante, antes de que los efectivos pudieran hacerse presentes a primera hora de este miércoles, les ganó de mano un nuevo hecho pasada la medianoche, cuando vecinos llamaron preocupados luego de escuchar numerosas detonaciones en el mismo lugar. Vergara indicó que "fue un hecho que revistió bastante gravedad en cuanto a la cantidad de detonaciones", y en este sentido, confió que se secuestraron "42 vainas servidas".