Piden cadena de oración para Sharon, una de las jóvenes del accidente de los policías en Plaza Huincul

La joven de 18 años es una de las víctimas con lesiones de gravedad. Fue trasladada al Castro Rendón por su complejo cuadro de salud.

El impactante accidente de este sábado en Plaza Huincul , que dejó un saldo de dos víctimas faltales (dos policías) y cuatro heridos , suma un nuevo capítulo. Previo a conocerse la formulación de cargos al conductor de la camioneta Toyota Hilux, comenzó a circular en redes sociales el pedido de cadena de oración para una de las jóvenes involucradas en el choque.

Según trascendió, Sharon Barros Pichún oriunda de Cutral Co y de 18 años de edad, fue una de las jóvenes que circulaba en la camioneta de Alejandro Dávila y resultó gravemente herida. La primera atención médica que recibió fue en el hospital de Complejidad VI, pero los profesionales decidieron derivarla de urgencia a Neuquén capital.

Esta mañana la fiscalía reveló que Sharon se encuentra internada en el Hospital Catro Rendón en estado crítico con politraumatismo varios .

"Pedimos cadena de oración para Sharon Barros que se encuentra luchando por su vida en Neuquén. Sea cuál sea la religión, por favor compartan", indicaron a través de Facebook familiares de la joven.

cadena de oracion plaza huincul

De acuerdo a lo que contaron algunos familiares al medio La Voz del Neuquén, el estado de Sharon sería de extrema gravedad con pronóstico reservado. Obviamente, la familia no pierde la esperanza de su recuperación y por ello pidió el acompañamiento en la cadena de oración.

El siniestro vial tuvo lugar alrededor de las 6.50 de la mañana de este sábado, a la altura del kilómetro 1.324 de la Ruta Nacional 22, en el acceso a la localidad de Plaza Huincul.

De acuerdo a la información preliminar del MPF, a esa altura de la ruta chocaron de forma frontal una camioneta Toyota Hilux, en la que circulaban cuatro personas, y un vehículo Kia Sorento, con tres ocupantes. Los efectivos, Julián Zuñiga (de 27 años) y Atilio Contreras (de 60 años), quien había pasado a retiro. Además del conductor que resultó ileso.

Tras el brutal accidente hubo cuatro ingresados al hospital local. Dos pacientes permanecían este domingo al mediodía internados con fracturas múltiples y otra persona se encontraba estable en la guardia bajo vigilancia médica.

Formularon cargos al conductor de la Toyota Hilux por el choque en el que murieron dos policías en Plaza Huincul

Este domingo se llevo a cabo la formulación de cargos contra Alejandro Dávila, conductor de la camioneta Toyota Hilux que choco de forma frontal contra otro vehículo y provocó la muerte de dos policías en Plaza Huincul, como también lesiones graves en otras cuatro.

Según indicaron, el joven circulaba por la ruta 22 a las 6.45 de la mañana en un grave estado de ebriedad. El fiscal Federico Cúneo indicó que al momento de conducir tenía un nivel de intoxicación de alcohol de 1.84 gramos de alcohol en sangre y que, "al transitar por el kilómetro 1324 realizó una maniobra de sobrepaso de un vehículo que venia delante suyo, en una zona totalmente prohibido para adelantar, con una línea doble amarilla continua, colisionando frontalmente contra el vehículo Kia Sorento".

La fiscalía pidió 3 meses de investigación, mientras que el juez Eduardo Egea habilitó 2 meses de investigación. Entre las pruebas indicadas en la audiencia hay videos, de los cuales uno de ellos es del momento exacto cuando se produce el accidente, además del test de alcoholemia que lo realizó policía de Zapala, indicaron medios locales.