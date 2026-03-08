Así se celebra la Fiesta del Choclo y las Humitas en El Sauce

La tradicional celebración se realiza hasta este domingo en El Sauce. Tres jornadas a pura música, destrezas criollas, gastronomía regional.

La localidad de Neuquén de El Sauce vivirá una nueva edición de la Fiesta Provincial del Choclo y las Humitas . Del 6 al 8 de marzo se desarrollará la 29° edición de este evento que año tras año convoca a vecinos y visitantes para disfrutar de la identidad productiva y cultural de la región.

El viernes 6 las actividades comenzarán desde las 8 con la prueba de riendas locales y la participación de danzas folklóricas y la solista Alejandra González . Durante la jornada también se presentarán Inti Cio con su gran bailanta, Los Cumpas, Los Balseritos, Los Jóvenes del Chamamé, Rancheros de Plata, La Repandilla 12, La Cima y Ventarrón Chamamecero, en una noche que combinará tradición y ritmo popular.

El sábado 7 la programación inició a las 10 con la apertura del predio, el desfile de montados y la presencia de autoridades. A las 10.30 se realizará la carrera de tambores, que repartirá 18 millones de pesos en premios, consolidándose como uno de los atractivos centrales de la jornada.

Fiesta del Choclo y las Humitas 2026 Fiesta del Choclo en El Sauce. Una linda noche para disfrutar.

Durante el mediodía tendrá lugar el almuerzo criollo y el baile con Grupo “Tus Amigos”, junto a la continuidad de la carrera de tambores y destrezas criollas.

Fiesta del Choclo en El Sauce: jornadas a pleno

También se desarrollará la demostración de mansedumbre a cargo de Luis Díaz. Por la tarde, a las 15.30, será el turno de la mateada campera con Chamayo y su conjunto, seguida del gran bingo con 5 millones de pesos en premios.

Desde las 19 comenzará la gran bailanta con grupos regionales, nacionales e internacionales. Se presentarán Juventud Chamamecera, Shannon Núñez, Amar Azul, Peregrinos del Amor, Pasión Campera, Sergio Flores “El Rionegrino del Chamamé”, Renacer Campero y Amanecer, extendiendo la fiesta hasta la madrugada.

Este domingo la actividad comenzará a las 7 con la prueba de riendas y la tradicional pialada de terneros. A las 8 se desarrollará la gran pialada puerta afuera, con importantes premios en efectivo. Además, se llevará adelante el desafío de tropilleros en categoría bastos con encimera y grupa, con 40 millones de pesos a repartir.

Fiesta del Chloclo 2026 La Fiesta del Cloclo y las Humitas en El Sauce.

Desde el mediodía habrá almuerzo criollo y baile con Los Gavilanes del Valle. Por la tarde continuará el desafío de tropilleros y a las 15 se realizará el sorteo de un auto 0 km y una VW Polo Track, además de premios en efectivo y órdenes de compra. El gran cierre será con baile campero de la mano de Los Hermanos Sandoval, Amanecer Campero y Miguel Garrido y sus Camperos.

El festejo y los premios

Desde la organización destacaron que durante las tres jornadas estará disponible el cajero móvil del Banco Provincia del Neuquén para quienes necesiten retirar dinero en efectivo, debido a que en el predio la señal es limitada y los pagos electrónicos o transferencias pueden presentar inconvenientes.

Tambien informaron que los valores de las entradas son: El combo por 3 días 80.000 pesos (con participación por sorteo de 0KM); combo sabado y domingo 50.000 pesos. La entrada general por dia es de 30.000 pesos. En cuanto a los jubilados y locales cuentan con combo por 3 días por 40.000 pesos.