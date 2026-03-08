Así se celebra la Fiesta del Choclo y las Humitas en El Sauce

La localidad de Neuquén de El Sauce vivirá una nueva edición de la Fiesta Provincial del Choclo y las Humitas. Del 6 al 8 de marzo se desarrollará la 29° edición de este evento que año tras año convoca a vecinos y visitantes para disfrutar de la identidad productiva y cultural de la región.
El viernes 6 las actividades comenzarán desde las 8 con la prueba de riendas locales y la participación de danzas folklóricas y la solista Alejandra González. Durante la jornada también se presentarán Inti Cio con su gran bailanta, Los Cumpas, Los Balseritos, Los Jóvenes del Chamamé, Rancheros de Plata, La Repandilla 12, La Cima y Ventarrón Chamamecero, en una noche que combinará tradición y ritmo popular.
El sábado 7 la programación inició a las 10 con la apertura del predio, el desfile de montados y la presencia de autoridades. A las 10.30 se realizará la carrera de tambores, que repartirá 18 millones de pesos en premios, consolidándose como uno de los atractivos centrales de la jornada.
Durante el mediodía tendrá lugar el almuerzo criollo y el baile con Grupo “Tus Amigos”, junto a la continuidad de la carrera de tambores y destrezas criollas.
Fiesta del Choclo en El Sauce: jornadas a pleno
También se desarrollará la demostración de mansedumbre a cargo de Luis Díaz. Por la tarde, a las 15.30, será el turno de la mateada campera con Chamayo y su conjunto, seguida del gran bingo con 5 millones de pesos en premios.
Desde las 19 comenzará la gran bailanta con grupos regionales, nacionales e internacionales. Se presentarán Juventud Chamamecera, Shannon Núñez, Amar Azul, Peregrinos del Amor, Pasión Campera, Sergio Flores “El Rionegrino del Chamamé”, Renacer Campero y Amanecer, extendiendo la fiesta hasta la madrugada.
Este domingo la actividad comenzará a las 7 con la prueba de riendas y la tradicional pialada de terneros. A las 8 se desarrollará la gran pialada puerta afuera, con importantes premios en efectivo. Además, se llevará adelante el desafío de tropilleros en categoría bastos con encimera y grupa, con 40 millones de pesos a repartir.
Desde el mediodía habrá almuerzo criollo y baile con Los Gavilanes del Valle. Por la tarde continuará el desafío de tropilleros y a las 15 se realizará el sorteo de un auto 0 km y una VW Polo Track, además de premios en efectivo y órdenes de compra. El gran cierre será con baile campero de la mano de Los Hermanos Sandoval, Amanecer Campero y Miguel Garrido y sus Camperos.
El festejo y los premios
Desde la organización destacaron que durante las tres jornadas estará disponible el cajero móvil del Banco Provincia del Neuquén para quienes necesiten retirar dinero en efectivo, debido a que en el predio la señal es limitada y los pagos electrónicos o transferencias pueden presentar inconvenientes.
Tambien informaron que los valores de las entradas son: El combo por 3 días 80.000 pesos (con participación por sorteo de 0KM); combo sabado y domingo 50.000 pesos. La entrada general por dia es de 30.000 pesos. En cuanto a los jubilados y locales cuentan con combo por 3 días por 40.000 pesos.
