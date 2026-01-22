Violento ladrón cometió seis robos con arma en tres meses: quedó detenido y fue acusado

Los robos que se le atribuyen fueron cometidos entre octubre de 2025 y esta semana, mayormente en comercios.

Un ladrón reincidente fue detenido luego de intentar robar una moto y fue acusado por reiterados robos con arma, los que habría cometido estando en libertad asistida. Ahora, quedó en prisión preventiva.

Por pedido de la fiscal del caso Soledad Rangone y el asistente letrado Luciano Vidal, un hombre, identificado por sus iniciales como "L.E.M", fue acusado por seis hechos de robo cometidos entre octubre de 2025 y enero de 2026 , en distintos comercios y en la vía pública.

Los funcionarios de la fiscalía de Robos y Hurtos le atribuyeron al imputado una seguidilla de hechos en los que sustrajo dinero, teléfonos celulares y motos a las víctimas, utilizando armas de fuego —cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada—:

El primer hecho fue el 25 de octubre de 2025 en un mini mercado, donde "L.E.M" intimidó a la víctima con un revólver y robó dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y un celular. Luego, se fugó en una bicicleta tipo playera.

rangone y vidal robos

Al día siguiente, el 26 de octubre, cometió el segundo robo en un comercio del rubro panadería. Utilizando un arma de fuego, se apoderó de dinero y un teléfono celular.

El tercer y cuarto robo fueron cometidos el 31 de octubre de 2025; uno fue en la vía pública, en la calle Aguado, donde le robó una motocicleta Honda Wave roja a una mujer que circulaba en ella. El otro, fue en un local comercial en el que sustrajo dinero tras un forcejeo con la víctima.

El quinto ocurrió el 4 de noviembre de 2025 en una estación de servicios, donde "L.E.M" intentó robarle la recaudación al playero. Para ello, utilizó un arma de fuego con la cual gatilló en dos oportunidades, pero sin que se produjeran los disparos.

El sexto y último robo fue el 19 de enero de este año, cuando, tras romper el traba volante, el imputado sustrajo una motocicleta Yamaha que se encontraba estacionada fuera del Hospital Bouquet Roldán. Poco después del robo fue detenido con la moto, la cual estaba sin la llave y, entre sus pertenencias, tenía un arma de fuego.

Luego de este último hecho, se resolvió llevarlo a la audiencia de formulación de cargos de este jueves para atribuirle todos los hechos por los que es investigado.

SFP Hospital Bouquet Roldan (1).JPG El último robo ocurrió afuera del hospital Bouquet Roldán. Sebastián Fariña Petersen

Por todos ellos, Rangone y Vidal acusaron a "L.E.M" como autor de los delitos de robo de vehículo dejado en la vía pública, robo agravado por el uso de arma de fuego- cuya aptitud para el disparo no se puede tener por acreditada- (cuatro hechos), tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego- cuya aptitud para el disparo no se puede tener por acreditada-, todos ellos en concurso real.

Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron que "L.E.M" quede detenido en prisión preventiva por cuatro meses. Argumentaron que existe peligro de entorpecimiento de la investigación y también riesgo de fuga por no sometimiento al proceso, ya que el imputado al momento de cometer los hechos se encontraba en libertad asistida.

A principios de diciembre, "L.E.M" también fue detenido tras robar en un comercio al que entró violentando la puerta a patadas e intentar huir por los techos.

El juez de garantías Juan Kees, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló la formulación de cargos en los términos requeridos por la fiscalía. Además, el magistrado hizo lugar a la medida de coerción solicitada y fijó la prisión preventiva por cuatro meses. Finalmente, el juez estableció el plazo para concluir la investigación preparatoria, también en cuatro meses.