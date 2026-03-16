¿Se viene el taxi aéreo? Por qué hay helicópteros estacionados y sobrevolando en Neuquén

Una empresa de aviación presentará en Vaca Muerta Insights un sistema de vuelos compartidos en helicóptero entre Neuquén, Añelo y Rincón de los Sauces.

Llega a Neuquén un servicio de transporte aéreo para conectar la capital provincial con Vaca Muerta.

Los helicópteros que en las últimas horas se vieron sobrevolando el cielo neuquino no pasan desapercibidos. Detrás de esas aeronaves hay un proyecto que busca implementar un sistema de vuelos compartidos para trasladar operarios y directivos vinculados a la industria petrolera , con el objetivo de acortar tiempos de viaje y reducir la circulación de vehículos en las rutas hacia Vaca Muerta .

La propuesta será presentada este martes durante el evento Vaca Muerta Insights por la empresa de aviación Mónaco Air Team , que planea ofrecer un servicio regular de helicópteros entre Neuquén capital, Añelo y Rincón de los Sauces. La iniciativa apunta a funcionar de manera similar a un sistema de transporte compartido, donde distintos pasajeros pueden reservar un lugar en la aeronave.

Según explicó el CEO de la compañía, Luciano Ventricelli, el proyecto nace como una alternativa frente a la intensa circulación que existe en los caminos que conectan las localidades petroleras . “Queremos intentar bajar la intensidad que tiene la ruta y evitar, de algún modo, que haya tantos accidentes”, señaló en diálogo con LM Neuquén .

El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta generó en los últimos años un fuerte incremento del tránsito en rutas como la 7 y la 17, utilizadas diariamente por miles de trabajadores del sector hidrocarburífero.

En ese contexto, la empresa plantea un esquema de vuelos programados que conecten los principales puntos de la actividad petrolera. El servicio comenzaría con tres jornadas semanales de operación.

Helicóptero Neuquén - Vaca Muerta

Durante esos días se realizarían tres vuelos por la mañana y tres por la tarde, utilizando dos helicópteros que recorrerán el circuito Neuquén–Añelo–Rincón de los Sauces y el trayecto inverso.

“Los helicópteros van a tener horarios programados, como si fuese un colectivo que pasa a determinada hora por un lugar”, explicó Ventricelli. La idea es que los pasajeros puedan reservar su asiento y compartir el vuelo con otros trabajadores o usuarios que necesiten trasladarse entre las localidades.

Vuelos compartidos

Cada aeronave tendrá una capacidad reducida, típica de este tipo de transporte aéreo. Uno de los helicópteros podrá trasladar hasta cuatro pasajeros, mientras que el segundo tendrá lugar para cinco personas.

Según detalló el empresario, la decisión de operar con dos modelos distintos responde a las características técnicas de cada aeronave. Uno de ellos es bimotor, lo que le permite mayor velocidad, aunque también implica un costo operativo más alto.

“El otro helicóptero es más económico, por eso llevamos una aeronave mediana y otra preparada para mayor demanda”, indicó. La empresa aseguró que, si el servicio tiene buena recepción, podrían sumar más helicópteros a la operación en la región.

Helicóptero Neuquén - Vaca Muerta (1)

Uno de los puntos centrales del proyecto es que el sistema no estaría limitado a contratos corporativos. La idea es que cualquier persona que necesite trasladarse entre estas localidades pueda utilizarlo.

“Va a estar disponible para cualquier operario o para quien tenga una urgencia y necesite volar”, señaló Ventricelli.

El sistema apunta a que varios pasajeros compartan el vuelo y de ese modo distribuyan el costo del servicio. “Estamos tratando de ser muy justos con el número para que pueda llegar a cualquier trabajador”, afirmó.

Un modelo que ya funciona en Buenos Aires

La modalidad que buscan implementar en Neuquén no es nueva para la empresa. Según explicó su director ejecutivo, el servicio de vuelos compartidos ya se presta desde hace cuatro años en la ciudad de Buenos Aires.

En ese caso, la propuesta incluye un esquema más amplio conocido como “puerta a puerta”. Los pasajeros son recogidos en sus domicilios mediante camionetas ejecutivas, trasladados hasta el helipuerto y luego, al aterrizar, vuelven a ser llevados hasta su destino final.

“Tenemos camionetas Mercedes Vito que pasan a buscar a los pasajeros y los llevan hasta el helicóptero. Cuando aterrizan, otra camioneta los traslada nuevamente hasta su destino”, detalló.

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En Neuquén, al menos en una primera etapa, el sistema sería diferente. El traslado se realizaría entre localidades específicas —Neuquén capital, Añelo y Rincón de los Sauces— sin el esquema de transporte puerta a puerta.

Una propuesta en crecimiento y la apuesta en Vaca Muerta

Desde la empresa señalaron que este modelo de vuelos compartidos viene creciendo en los últimos años, en parte porque la diferencia de costos entre los vuelos comerciales tradicionales y los servicios privados se redujo.

Ese escenario impulsó nuevas alternativas de transporte aéreo flexible, que permiten compartir aeronaves entre varios pasajeros y abaratar el precio del traslado. “Hoy los vuelos de línea se acercan mucho a los vuelos privados. Por eso este sistema de vuelo compartido empezó a crecer”, explicó Ventricelli.

El desembarco en Neuquén se produce en un momento de fuerte expansión de la actividad petrolera en la cuenca neuquina, donde miles de trabajadores se trasladan diariamente entre distintas localidades para cumplir sus turnos.

Mientras avanzan proyectos de infraestructura vial, el transporte aéreo aparece como una alternativa para acortar distancias y reducir tiempos de traslado. “Sabemos que se va a hacer una autopista o autovía, pero hasta que eso suceda queremos estar ahí prestando el servicio”, sostuvo el empresario.

La presentación oficial del sistema se realizará en el evento Vaca Muerta Insights, donde la compañía expondrá su propuesta ante empresas del sector energético, proveedores y potenciales usuarios del servicio.