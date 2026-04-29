Becas Gregorio Álvarez: Chevron y Pampa Energía sumaron fondos millonarios

Las empresas comprometieron inversiones en dólares para ampliar el alcance del programa provincial, que ya beneficia a más de 20 mil estudiantes.

Las empresas Chevron y Pampa Energía comprometieron fondos millonarios en dólares para sostener y ampliar el alcance del Plan Provincial Redistribuir Oportunidades “ Becas Dr. Gregorio Álvarez ” durante 2026. La iniciativa continúa creciendo y fortalece su esquema de financiamiento con aportes clave del sector privado.

El gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Educación Soledad Martínez encabezaron el acto en la Casa de Neuquén en Buenos Aires, donde participaron los CEO de Chevron , Ricardo Seeber, y de Pampa Energía , Gustavo Mariani, junto a autoridades provinciales y referentes del sector energético.

La compañía Chevron se suma por primera vez al plan con un aporte de 250 mil dólares , mientras que Pampa Energía refuerza su compromiso con la educación neuquina con otros 550 mil dólares , consolidándose como aliada del programa.

Estos montos se agregan a contribuciones ya oficializadas, como la de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que comprometió 3.300 millones de pesos para 2026 destinados a garantizar la permanencia y el egreso educativo en toda la provincia. En tanto, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) se mantiene por segundo año consecutivo como el principal aportante con 4.000 millones de pesos.

Un esquema mixto de financiamiento

Pampa Energía ya había comprometido previamente alrededor de 500 mil dólares para el plan, consolidándose como “aliado plata” y ratificando su continuidad en 2026. Por su parte, Chevron —con fuerte presencia en Vaca Muerta— avanza con su estrategia de inversión en educación, en línea con otras operadoras del sector que participan del programa neuquino.

El plan de becas Gregorio Álvarez es considerado único en América Latina por su esquema mixto de financiamiento, que combina recursos públicos con aportes de empresas e instituciones. Actualmente, alcanza a más de 20 mil beneficiarios en distintos niveles educativos.

Objetivo y monitoreo del programa

Durante la reunión, la ministra Martínez destacó la modalidad público-privada del financiamiento y recordó que “el programa de becas está monitoreado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que también nos acompaña con herramientas técnicas para la evaluación de los requisitos formales de los aspirantes”.

El objetivo central del plan es promover la permanencia, la reinserción y el egreso educativo, además de fortalecer la formación técnica y profesional en la provincia, en línea con las demandas del desarrollo productivo. En ese marco, el aporte del sector energético posiciona a Neuquén como un actor clave para garantizar oportunidades educativas en todo el territorio.