Pizza: El rubro gastronómico que más crece en Neuquén

La pizza mantiene su vigencia. Las aperturas comerciales del sector gastro en Neuquén son lideradas por pizzerías. Origen de esta comida mundial.

Si hoy pensamos en pizza, la imagen que aparece de inmediato es Italia: Nápoles, mozzarella, horno de leña y bordes inflados. Pero la historia de la pizza es bastante más antigua. En realidad, forma parte de una tradición culinaria milenaria: la de los panes chatos , preparaciones simples de masa aplastada cocidas sobre piedra o en hornos rudimentarios que aparecen en distintas culturas del Mediterráneo y Medio Oriente.

En la Grecia antigua existía una preparación llamada plakous, un pan plano cubierto con aceite de oliva, hierbas y, en algunos casos, queso. Los romanos también elaboraban panes planos conocidos como panis focacius, que se condimentaban con aceite, hierbas o ingredientes sencillos. Al mismo tiempo, en el Medio Oriente se desarrollaban preparaciones similares como el pan pita o el manakish, que combinaban masa con aceite, especias o queso.

La idea de un pan plano con ingredientes encima, entonces, tiene más de dos mil años. Lo que haría Italia siglos después sería darle la forma moderna y convertirla en uno de los platos más populares del planeta.

El nacimiento de la pizza moderna

La pizza tal como la conocemos hoy aparece en Nápoles durante el siglo XVIII. En ese momento la ciudad era una de las más grandes de Europa y también una de las más pobres. Los trabajadores necesitaban comidas rápidas, económicas y contundentes, y los panaderos comenzaron a vender panes planos con distintos ingredientes encima que podían comerse mientras se caminaba por la calle.

Un ingrediente sería decisivo en esta evolución: el tomate. Proveniente de América, durante mucho tiempo fue visto con desconfianza en Europa. Sin embargo, en el sur de Italia comenzó a incorporarse a la cocina popular y terminó transformándose en un elemento central de la pizza.

Uno de los episodios más famosos de esta historia ocurrió en 1889, cuando el pizzero napolitano Raffaele Esposito preparó una pizza especial para la reina Margarita de Saboya. La pizza llevaba tomate, mozzarella y albahaca, una combinación que representaba los colores de la bandera italiana: rojo, blanco y verde. Desde entonces esa preparación se conoce como pizza Margherita y se convirtió en uno de los símbolos gastronómicos de Italia.

Embed - HISTORIA DE LA PIZZA: De Nápoles a NEUQUÉN | Nico Visne: Secretos y mejores pizzerías

De comida callejera a patrimonio gastronómico

Durante mucho tiempo la pizza siguió siendo comida popular. Recién en el siglo XX comenzó su expansión global, impulsada por la migración italiana hacia Estados Unidos y América Latina.

En cada país la pizza fue adoptando características propias. En Estados Unidos aparecieron estilos como la pizza de Nueva York o la pizza profunda de Chicago. En Argentina, en cambio, surgió una identidad muy particular: una pizza con mayor cantidad de queso, masa más alta y porciones generosas, heredera de las grandes pizzerías porteñas del siglo XX. La pizza argentina se volvió una institución cultural. Buenos Aires es considerada una de las ciudades con mayor densidad de pizzerías del mundo, y locales históricos forman parte del patrimonio gastronómico urbano.

pizza Una de las comidas más populares del mundo: La pizza.

Consumo de pizza en Argentina

Los números reflejan la popularidad de este plato en el país.

En los últimos años se registraron más de 10 millones de pedidos de pizza por delivery anuales, con un crecimiento cercano al 9% interanual. El momento de mayor consumo suele ser los sábados por la noche, especialmente alrededor de las 21 horas.

Los sabores más pedidos en el país siguen siendo bastante clásicos:

Muzzarella

Napolitana

Jamón y morrones

Margarita

Calabresa

En promedio, el consumo estimado ronda los 4 kilos de pizza por persona por año, una cifra que confirma su lugar dentro de la dieta urbana argentina.

pizza2

La pizza como nueva alta gastronomía

En los últimos años la pizza también comenzó a experimentar una transformación. Lo que durante décadas fue considerado un plato informal empezó a ser trabajado desde una lógica de alta gastronomía.

Cocineros y pizzeros comenzaron a explorar:

fermentaciones largas

masas de alta hidratación

harinas específicas

masa madre

hornos de alta temperatura

ingredientes de origen y temporada

Esta evolución posicionó a la pizza como un campo creativo dentro de la cocina contemporánea. Hoy conviven estilos tradicionales como la pizza napolitana con interpretaciones modernas que incorporan productos locales o técnicas de fermentación más complejas.

pizza3 Pizza a la piedra, uno de los tantos estilos vigentes.

El crecimiento del sector gastronómico en Neuquén

Este fenómeno global también tiene un reflejo local. Según datos del Informe de la Subsecretaría de Comercio de la Municipalidad de Neuquén, la actividad gastronómica se encuentra entre los sectores comerciales con mayor crecimiento de la ciudad.

Durante el primer trimestre de 2026 se habilitaron 265 nuevas licencias comerciales, lo que representa un incremento del 16% respecto al mismo período de 2025.

Dentro de ese crecimiento, el sector gastronómico representa el 18,11% de las nuevas aperturas, posicionándose como el segundo rubro con mayor cantidad de habilitaciones, solo detrás del sector de alimentos.

En total se registraron 48 nuevas habilitaciones gastronómicas en ese período.

Tipos de negocios gastronómicos

El detalle de las aperturas muestra un dato interesante: las rotiserías y pizzerías encabezan el ranking.

Distribución aproximada de nuevas habilitaciones gastronómicas:

Rotisería / pizzería: 35,7%

35,7% Carrito gastronómico / bar para eventos: 30,9%

30,9% Restaurante / parrilla: 15,5%

15,5% Confitería / cafetería: 10,7%

10,7% Heladería: 5,9%

Durante el primer trimestre de 2026 se registraron específicamente 49 nuevas licencias gastronómicas, distribuidas de la siguiente manera:

18 rotiserías o pizzerías

16 carritos gastronómicos

6 restaurantes o parrillas

6 confiterías o cafeterías

1 heladería

Los datos muestran que la pizza sigue siendo uno de los formatos gastronómicos más dinámicos a la hora de emprender.