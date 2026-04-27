Esta receta es ideal para personas con celiaquía y para aquellas que sigan una dieta baja en calorías. Paso a paso, cómo hacerlo.

Ni harina ni azúcar: el budín de naranja ideal para el mate, con una receta muy simple

Rico, saludable y fácil de hacer. El budín de naranja se presenta como una opción ideal a la hora de darse un gustito dulce para acompañar el mate de la merienda. Y esta receta tiene una ventaja doble: no lleva azúcar ni harina y se hace con pocos ingredientes , logrando una textura esponjosa y aroma cítrico característico de esta preparación.

Esta alternativa saludable del clásico postre es una aliada clave para quienes buscan reducir el consumo de azúcares refinados y harinas de trigo, ya sea por cuestiones de salud o por seguir una dieta. Utilizar harina de avena o de almendras en lugar de la harina blanca tradicional aporta fibra y grasas saludables, mientras que reemplazar el azúcar común por edulcorantes naturales ayuda a disminuir la glucosa, pero sin renunciar al dulzor necesario.

Para llevar adelante esta preparación , se necesitan los siguientes ingredientes , que se pueden encontrar fácilmente en cualquier supermercado o comercio de productos naturales:

2 naranjas (una para ralladura y otra para el jugo)

3 huevos grandes

1 taza de harina de avena o de almendras (puedes hacerla moliendo avena en la licuadora)

1/2 taza de endulzante natural (como eritritol, stevia o azúcar de coco, ajustando al gusto)

1 cucharadita de polvo de hornear para dar esponjosidad

Opcional: 1 cucharadita de extracto de vainilla para potenciar el aroma

budin de naranja Esta receta permite darse un gusto dulce reduciendo el consumo de azúcares refinadas y harinas.

La textura puede variar según la harina elegida: la de avena dará una miga más densa y fibrosa, mientras que la de almendras, una textura más húmeda y rica. Otro detalle importante a tener en cuenta es ajustar el endulzante según el que se prefiera para sumar a la preparación, ya que edulcorantes como la stevia son mucho más potentes que el eritritol o el azúcar de coco.

Paso a paso, cómo hacer en casa una versión saludable del budín de naranja

la preparación es rápida y requiere técnicas básicas de pastelería, lo que la hace especial para cocineros principiantes. El paso a paso es el siguiente:

Rallar y exprimir : rallar la piel de una naranja y reservar la ralladura. Cortar la otra naranja y exprimir su jugo, midiendo aproximadamente entre 60 y 80 ml. La combinación de ambos potenciará el aroma y el sabor a naranja.

: rallar la piel de una naranja y reservar la ralladura. Cortar la otra naranja y exprimir su jugo, midiendo aproximadamente entre 60 y 80 ml. La combinación de ambos potenciará el aroma y el sabor a naranja. Batir huevos y endulzante: en un bowl grande, batir los tres huevos con el endulzante seleccionado (eritritol, stevia o azúcar de coco) hasta obtener una mezcla homogénea y algo espumosa. Este batido inicial incorpora aire, lo que ayuda a la esponjosidad final.

en un bowl grande, batir los tres huevos con el endulzante seleccionado (eritritol, stevia o azúcar de coco) hasta obtener una mezcla homogénea y algo espumosa. Este batido inicial incorpora aire, lo que ayuda a la esponjosidad final. Incorporar líquidos y aroma: añadir al recipiente el jugo de naranja, la ralladura y, si decide usarla, la cucharadita de extracto de vainilla. Mezclar con movimientos suaves hasta integrar por completo.

añadir al recipiente el jugo de naranja, la ralladura y, si decide usarla, la cucharadita de extracto de vainilla. Mezclar con movimientos suaves hasta integrar por completo. Mezclar secos: en otro bowl, combinar la taza de harina de avena o de almendras con la cucharadita de polvo de hornear. Si se usa harina de avena casera (moliendo avena en la licuadora), hay que asegurarse de que quede fina y aireada para evitar grumos. Tamizar los secos puede mejorar la textura.

Budin-de-naranjas.webp La receta no requiere técnicas muy sofisticadas o complejas.