Sin harina ni azúcar: el budín de banana súper esponjoso en pocos minutos, ¿cómo se hace?

Con ingredientes simples y naturales, esta receta de budín de banana permite lograr una preparación saludable pero sin resignar la dulzura característica del postre.

Budín de banana sin harina ni azúcar y súper esponjoso: cómo hacerlo en minutos

A la hora de buscar alternativas saludables y reconfortantes para compartir en el desayuno o la merienda , el budín de banana sin harina ni azúcar se presenta como una gran opción. Con ingredientes simples y naturales , se logra una preparación nutritiva que conserva la textura y el sabor característico de este alimento casero.

La clave para prescindir tanto de la harina tradicional como del azúcar está en aprovechar el dulzor y la humedad natural de las bananas y en complementar su estructura con ingredientes que aporten proteína y grasas saludables. Las bananas, cuanto más maduras, más azúcares naturales desarrollan, lo que permite que el budín tenga el dulzor necesario sin añadir azúcares refinados.

Esta preparación también aporta beneficios para la salud. Al prescindir del azúcar añadido, se reduce el impacto glucémico . Y también es apta para personas con intolerancia al gluten . Además, las bananas son fuente de potasio, vitamina B6 y antioxidantes. Y la harina de almendras agrega vitamina E, magnesio y grasas insaturadas.

budin-de-banana.jpg Esta receta es ideal para las personas que sean intolerantes al gluten o tengan problemas con la glucosa.

Los ingredientes para hacer el budín de banana en casa

Esta receta permite hacer una preparación sin renunciar al placer de un postre casero, ya que utiliza ingredientes sencillos y nutritivos.

La mantequilla de maní natural aporta grasa, además de un perfil de sabor tostado que combina muy bien con la banana. Los huevos cumplen la función de atar la mezcla y aportar esponjosidad y proteína. La base seca puede ser avena molida para una opción con más fibra y carbohidratos complejos, o harina de almendras si se busca una alternativa baja en carbohidratos y sin gluten.

Ambas opciones crean una miga agradable y compacta. La lista de ingredientes y sus medidas es la siguiente:

3 bananas bien maduras

2 huevos

3 cucharadas de mantequilla de maní natural

1 taza de avena molida o harina de almendras

1 cucharadita de polvo de hornear

budin banana y nuez.jpeg La preparación también puede incluir nuez en la masa.

Paso a paso, cómo hacer el budín de banana

Preparar las bananas: pelar las tres bananas bien maduras y colocarlas en un bowl. Con un tenedor o un pisapapas, aplastar hasta obtener un puré homogéneo con pequeños grumos; cuanto más maduras estén, más fácil y dulce será el puré.

Incorporar los huevos: batir ligeramente los dos huevos en otro recipiente y luego añadirlos al puré de banana. Mezclar con movimientos envolventes hasta integrar completamente.

Añadir la mantequilla de maní: incorporar las tres cucharadas de mantequilla de maní natural (sin azúcares ni aceites añadidos). Si está muy firme, calentarla unos segundos para que se vuelva manejable. Mezclar hasta obtener una masa homogénea. Así se logrará una mezcla algo densa y aromática.

Integrar la base seca: añadir la taza de avena molida o la taza de harina de almendras y una cucharadita de polvo de hornear. Mezclar con una espátula hasta que no haya restos secos, evitando sobrebatir. Si la masa queda demasiado espesa, se puede añadir un chorrito pequeño de leche vegetal o agua (una cucharada por vez) hasta lograr la consistencia deseada.

budin banana y chocolate.jpg Sumar chips de chocolate, otra alternativa a la preparación.

Verter y hornear: precalentar el horno a 175 grados. Verter la preparación en un molde engrasado previamente, alisar la superficie con la espátula y llevar al horno. Cocinar entre 35 y 45 minutos, dependiendo del horno. Para comprobar la cocción, insertar un palillo en el centro: debe salir con migas húmedas, no completamente cubierto de masa líquida.

Enfriar y desmoldar: retirar del horno y dejar enfriar en el molde entre 10 y 15 minutos; luego desmoldar y dejar enfriar completamente sobre una rejilla antes de cortar. Esto permite que la miga se asiente y no se desarme al cortar.

Servir: cortar en rodajas y servir a temperatura ambiente. Se puede acompañar con rebanadas de banana fresca, una cucharada extra de mantequilla de maní o yogur natural para un contraste cremoso.