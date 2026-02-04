Tortas fritas tradicionales: la receta económica y super fácil para este clásico

Este clásico de la merienda y los días de lluvia es económico y muy fácil de hacer con pocos recursos.

Acompañante de meriendas y siempre aliadas en los días de lluvia, las tortas fritas son un clásico argentino. Sencillas, crujientes por fuera y suaves por dentro, forman parte de reuniones familiares o de amigos entre mate y mate. Si bien su receta sufrió variaciones a lo largo de los años, nunca dejó de ser un símbolo de la cocina hogareña.

Esta preparación tiene una larga tradición en la cocina criolla rioplatense, donde la manteca o la grasa de vaca se usaban tanto en la masa como para freír, aportando sabor y consistencia. En hogares modestos, elaborarlas significaba aprovechar pocos ingredientes para obtener un alimento energético y reconfortante.

Sus principales atractivos radican en ser económicas y fáciles de preparar con pocos recursos. No requieren levados largos ni técnicas complejas; basta un poco de fuerza para amasar y un aceite o grasa suficientemente caliente para lograr ese inflado característico. Además, su textura admite tanto el acompañamiento dulce como el salado , lo que las hace versátiles en la mesa familiar y en ferias y puestos callejeros donde siguen siendo protagonistas.

tortas fritas Las tortas fritas son un acompañante ideal para las meriendas y un clásico de los días lluviosos.

Los ingredientes para hacer tortas fritas en casa

Aunque existen muchas variantes, esta receta se aleja de los adornos y rellenos para abocarse a lo clásico. Para su preparación, serán necesarios los siguientes productos:

1/2 kg de harina

4 cucharadas de grasa o manteca

1/2 taza de agua

2 cucharaditas de sal

Aceite o grasa de vaca para freír

Paso a paso, cómo hacer tortas fritas clásicas

Esta receta parte de una técnica más directa: la masa se arma sin leudantes, confiando en el amasado y la fritura para generar textura. Esto facilita su preparación y reduce tiempos, ideal para quienes buscan resultados rápidos y confiables. Para lograrla, hay que seguir estos pasos:

Preparación inicial: en un bowl amplio, colocar la harina y hacer un hueco en el centro. Añadir la grasa o manteca a temperatura ambiente para que se integre con facilidad. Agregar las dos cucharaditas de sal distribuyéndolas por la superficie de la harina. Incorporar la media taza de agua poco a poco. Es importante no verter toda junta de golpe: ir mezclando con las manos o con una cuchara hasta que la harina absorba el líquido y comience a formarse una masa homogénea.

Amasado: volcar la mezcla sobre una superficie ligeramente enharinada y comenzar a amasar. El objetivo es conseguir una textura suave, homogénea y ligeramente elástica, pero sin excederse para no desarrollar demasiado el gluten. Amasar entre 5 y 10 minutos según la consistencia. Si la masa queda demasiado seca, agregar unas gotas más de agua; si está muy pegajosa, espolvorear un poco más de harina. La textura final debe ser manejable, no quebradiza ni líquida.

torta-frita-generica-valida-1200-.webp La preparación requiere pocos ingredientes y es muy simple.

Reposo breve: formar una bola con la masa y dejarla reposar cubierta con un paño limpio entre 10 y 20 minutos. Esto permite que la grasa se distribuya y que relaje su estructura, facilitando el estirado posterior.

Formar las tortas: dividir la masa en porciones iguales, según el tamaño deseado. Con las manos o con un palo de amasar, estirar cada porción hasta obtener discos de aproximadamente medio centímetro a un centímetro de espesor, dependiendo de si se prefieren más finas y crujientes o más gorditas y suaves por dentro. Tradicionalmente se hacen cortes o pequeños hoyos en el centro con el dedo o con la punta de un cuchillo para evitar que se infle de manera irregular: esto también ayuda a que se cocinen de manera uniforme.

Cocinar: calentar suficiente aceite o grasa de vaca en una sartén profunda o una olla amplia. La cantidad debe ser suficiente para que floten parcialmente al freírse. La temperatura ideal está entre 170 °C y 180 °C. El aceite debe estar caliente pero sin humear. Introducir la preparación con cuidado, de a una o dos según el tamaño de la sartén, para no bajar demasiado la temperatura del aceite. Freírlas hasta que se doren por ambos lados, aproximadamente 1–3 minutos por lado dependiendo del grosor y la temperatura. Darles vuelta con una espumadera para un dorado parejo.

Servir: retirar y escurrir sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Servir calientes, espolvoreadas con azúcar fina si se busca el perfil dulce, o acompañadas con dulce de leche, miel o mermelada. Para una opción salada, se pueden comer con queso.