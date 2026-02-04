Pasta feta: la receta que convierte un bloque de queso y tomates en una salsa cremosa imbatible
Tomates al horno, queso en el centro y magia: se aplasta, se mezcla con fideos y sale una salsa cremosa que parece de restaurante.
Hay recetas que nacen de la tradición y otras que nacen de internet. Pero cada tanto aparece una de esas que logran algo raro: ser viral y además ser buenísima. La pasta feta al horno es una de ellas.
El fenómeno es conocido: una fuente con tomates cherry, ajo, aceite de oliva y un bloque de queso en el medio. Horno fuerte. Después, aplastar y mezclar. El resultado es una salsa cremosa, intensa, con sabor a tomate asado y con esa textura que pide pan para mojar incluso antes de sumarle los fideos.
Lo que tiene de genial esta receta es que es casi imposible que salga mal. No necesitás técnica ni experiencia. Solo necesitás ingredientes y un horno. Por eso se volvió tendencia global: porque te da un plato de nivel restaurante con movimientos de cocina doméstica.
Ingredientes (3 porciones)
-
250 g de fideos (penne, moños, tirabuzón)
300 g de tomates cherry (o tomate común en cubos)
200 g de queso feta (o queso firme para horno)
3 dientes de ajo
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Albahaca fresca o seca
Ají molido (opcional)
Desarrollo
-
En una fuente, poné tomates, ajo, sal, pimienta y aceite de oliva.
En el centro, el queso entero.
Horno a 200°C por 25 minutos.
Sacá y aplastá todo con un tenedor hasta hacer salsa.
Cociná los fideos al dente, sumalos y mezclá.
Terminá con albahaca y un toque más de oliva.
Consejos para que quede aún mejor
-
Si la salsa está muy espesa, sumá agua de cocción de la pasta.
Si querés un sabor más profundo, agregá un toque de orégano.
Con aceitunas negras se vuelve casi adictiva.
Versiones para sumar proteína
-
Pollo desmenuzado
Atún
Garbanzos salteados
La pasta feta es de esas recetas que dan placer desde el primer minuto, porque el horno hace su trabajo y vos solo acompañás. Rica, fácil y viral con razón.
