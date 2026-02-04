El Comedor La Mañana receta Pasta feta: la receta que convierte un bloque de queso y tomates en una salsa cremosa imbatible

Tomates al horno, queso en el centro y magia: se aplasta, se mezcla con fideos y sale una salsa cremosa que parece de restaurante.







Pasta feta, fácil y sabrosa.

Hay recetas que nacen de la tradición y otras que nacen de internet. Pero cada tanto aparece una de esas que logran algo raro: ser viral y además ser buenísima. La pasta feta al horno es una de ellas.

El fenómeno es conocido: una fuente con tomates cherry, ajo, aceite de oliva y un bloque de queso en el medio. Horno fuerte. Después, aplastar y mezclar. El resultado es una salsa cremosa, intensa, con sabor a tomate asado y con esa textura que pide pan para mojar incluso antes de sumarle los fideos.

Lo que tiene de genial esta receta es que es casi imposible que salga mal. No necesitás técnica ni experiencia. Solo necesitás ingredientes y un horno. Por eso se volvió tendencia global: porque te da un plato de nivel restaurante con movimientos de cocina doméstica.