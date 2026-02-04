Impactante vuelco de una Ranger en la Ruta 237 terminó con una persona trasladada al hospital

El accidente se registro este miércoles a las 6 de la mañana. Intervino personal de Bomberos Voluntarios de Picún Leufú.

Tres personas resultaron heridas, una de ellas tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital.

En una jornada que empezó lluviosa ocurrió un grave accidente de tránsito en Picún Leufú sobre la Ruta 237 a la altura del kilómetro 1324. El hecho tuvo lugar a las 6 de la mañana cuando una camioneta PickUp Ford Ranger volcó y quedó apoyada sobre el techo, con las ruedas hacia arriba en un sector de pastizales.

Las víctimas del impactante vuelco fueron dos adultos y un niño menor de edad, que sufrieron lesiones de distinta consideración. En tanto, uno de los adultos resultó más grave y fue trasladado en ambulancia hasta el hospital local.

Al arribar, los Bomberos Volunetarios de Picún Leufú, Cuartel Central 10, se avocaron a la atención de las víctimas que inmediatamente derivaron la tarea ante la llegada de móviles salud, incluido una ambulancia de Villa El Chocón, que dispusieron el traslado. Por su parte, también tuvo intervención en el lugar el personal de la comisaría que colaboró en la organización del tráfico.

vuelco ruta 237 gentileza Bomberos Voluntarios Picún Leufú

De esta manera, la Ruta Nacional 237 fue escenario, nuevamente, de un grave accidente. Hacía solo dos semanas antes, el 14 de enero, un hombre de 64 años protagonizó un vuelco fatal cuando volvía de vacacionar con su pareja en San Carlos de Bariloche. Luego en otras oportunidades, afortunadamente, hubo siniestros de distinta magnitud pero donde no se lamentaron víctimas fatales.

Fuerte choque entre trabajadores petroleros, una camioneta y una motociclista

Este miércoles por la mañana también se registró un fuerte accidente de tránsito en calles Trenque Lauquén y Pergamino, un sector del oeste neuquino próximo a Plottier. Los vehículos involucrados en el choque fueron una moto de baja cilindrada, un Chevrolet Astra y una Fiat Strada que quedaron gravemente dañados.

En tanto, según informó LU5 dos trabajadores petroleros de Ingeniería SIMA que se desplazaban en el Astra fueron testigos privilegiados del siniestro y luego del mismo quedaron debajo de una camioneta aguardado a que los pasaran a buscar para su trabajo.

En cuanto a la dinámica del choque, se pudo reconstruir que una moto de baja cilindrada iba circulando por Pergamino y a la altura de la intersección con Trenque Lauquen, una camioneta blanca Fiat Strada la terminó impactando. Aparentemente, habría perdido el control en medio de la lluvia de mediana intensidad que generaba problemas de visibilidad.

choque petroleros oeste neuquino En medio de la lluvia se registró un fuerte choque en Trenque Lauquén y Pergamino.

El tercer accidente, un choque frontal se generó cuando la Strada quedó cruzada en la cinta asfáltica haciendo trompos y por detrás se aproximó el Astra que lo impactó y lo sacó del camino. De acuerdo a las imágenes, recién frenó su marcha cuando chocó un tubing que tras el impacto quedó inclinado.

Debido a la contundencia de la colisión la mujer a bordo de la moto 110 resultó con lesiones considerables. Por este motivo, trabajó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). A su vez, la Policía reguló el tránsito y se generó una fila de vehículos mientras se realizaban los peritajes correspondientes.