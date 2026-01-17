Otro vuelco en la Ruta 237: un auto mordió la banquina y terminó destrozado

Los cuatro ocupantes del vehículo se encuentran fuera de peligro. Tres de ellos debieron ser trasladados de urgencia a causa de las heridas.

El vuelco se produjo en la zona de Pampa de Alicura.

Este sábado, la Ruta 237 volvió a ser escenario de un grave accidente cuando un vehículo protagonizó un vuelco . Días atrás, en la misma ruta, un hombre de 64 años perdió la vida. En esta oportunidad, afortunadamente, no se lamentaron víctimas fatales.

El accidente ocurrió en horas de la mañana, sobre la Ruta Nacional 237, cuando un Renault Sandero en el que viajaban cuatro personas oriundas de Zapala—dos hombres y dos mujeres— volcó y terminó a la vera del camino. El siniestro vial se registró en la zona de Pampa de Alicurá, a unos 20 kilómetros del destacamento policial de Collón Curá, en sentido a San Carlos de Bariloche.

Como consecuencia de los tumbos que dio el vehículo antes de detenerse, tres de los ocupantes debieron ser trasladados de urgencia al hospital de Piedra del Águila para recibir atención médica por las contusiones sufridas, mientras que el cuarto no requirió derivación. En el lugar trabajaron personal de salud y Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes.

Al respecto, el comisario de Piedra del Águila, Raúl Levio, confirmó en diálogo con LM Neuquén que las personas involucradas se encuentran fuera de peligro. Además, explicó que el accidente se produjo a raíz de un descuido del conductor, que derivó en la pérdida de control del vehículo, la mordida de banquina y el posterior vuelco, una maniobra que suele repetirse en ese tramo de la ruta.

El vuelco fatal que se cobró la vida de un hombre

Los siniestros viales se repiten con frecuencia sobre la Ruta Nacional 237, especialmente durante las temporadas de vacaciones, cuando el flujo vehicular aumenta de manera considerable. Los vuelcos suelen ser una constante en este corredor, donde los descuidos al volante aparecen como una de las principales causas de este tipo de accidentes.

El miércoles pasado, un turista de 64 años, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, perdió la vida tras volcar el Renault Sandero Stepway en el que regresaba de vacacionar en San Carlos de Bariloche junto a su pareja.

El siniestro ocurrió a unos seis kilómetros de la localidad de Piedra del Águila, alrededor de las 13. En esa oportunidad, el comisario Levio confirmó que el conductor habría perdido el control del vehículo tras morder la banquina, cruzarse de carril y dar al menos cinco tumbos antes de quedar sobre sus cuatro ruedas.

muerto- Ruta 237- Piedra del Águila-1 El Reanult Sandero en el que circulaba la víctima junto a su mujer. Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Mientras que la mujer sufrió lesiones leves y fue asistida por personal médico en el hospital local, el hombre salió despedido del vehículo y falleció prácticamente en el acto. Las autoridades no confirmaron si el conductor llevaba colocado el cinturón de seguridad.

La muerte del conductor fue certificada por personal médico policial. No se requirió la realización de una autopsia y, por lo tanto, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes llegaron durante la tarde de ese día, provenientes del barrio porteño de Boedo.