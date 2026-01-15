Grave choque y vuelco de una camioneta de servicios petroleros en Ruta 51

El accidente ocurrió camino al Lago Mari Menuco. Una camioneta chocó a otra camioneta de una empresa petrolera.

Este jueves por la mañana se registró un grave accidente de tránsito en la Ruta 51 camino al Lago Mari Menuco que generó gran preocupación. En primera instancia, se trata de un choque y vuelco con dos camionetas involucradas, una de las cuales, por lo cual se movilizaron varias unidades de tránsito de Villa Obrera al sitio.

Las autoridades y servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar dando asistencia a cuatro personas lesionadas . A raíz de la gravedad del siniestro, también tomó intervención una dotación de Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar .

Los protagonistas fueron dos camionetas, por un lado, una Toyota Sw4 negra que resultó con daños en el frontal izquierdo, del lado del conductor y quedó ubicada sobre la ruta. En tanto, una Ford Ranger blanca que se llevó la peor parte en el hecho.

choque y vuelco ruta 51 El grave accidente de tránsito ocurrió en Ruta 51 camino al Lago Mari Menuco.

El conductor que chocó intentó darse a la fuga

"Tomamos conocimiento a las 7:50 de la mañana a la altura del kilómetro 18 donde se vieron involucrados dos vehículos, una camioneta dependiente de una empresa donde salieron cuatro personas lesionadas", indicó Hector Valdez, subcomisario de Tránsito Centenario a LM Neuquén. Se trata de una mujer y cuatro hombres que se dirigían a su trabajo.

En cuanto a la dinámica, indicó que se trató de un choque por alcance cuando la Sw4 chocó por detrás a la Ranger que circulaba en la misma dirección, lo que produjo el vuelco. Tras dar varios tumbos quedó sobre las cuatro ruedas pero gravemente dañada.

Los daños incluyeron la rotura de los parabrisas, y abolladuras generalizadas en todos los laterales, aunque la mayor destrucción fue en el sector de la puerta trasera izquierda, que quedó comprimida.

La violenta secuencia no concluyó con el choque, sino que, mientras la camioneta de servicios petroleros daba tumbos, el conductor de la Sw4 siguió de largo por la Ruta 51 para darse a la fuga.

Según detalló, el hombre que ocasionó el choque no pudo escapar porque, luego de huir durante tres kilómetros, un móvil de la Comisaría 49, que permanentemente realiza patrullaje preventivo, logró alcanzarlo.

Al atraparlo, el conductor no hizo declaraciones: "sabe lo que hizo y trata de ocultar, no dice nada". En tanto, fue trasladado al hospital de San Patricio del Chañar donde le realizarán la prueba de alcoholemia.

Recomendaciones para transitar por Ruta 51

Debido al choque, la Policía de Tránsito Villa Obrera redujo la circulación para poder realizar las tareas periciales correspondientes. El subcomisario de tránsito solicitó a los conductores que reduzcan la velocidad mientras continúen la labor.

Por su parte, indicó que el conductor estaba acompañado por tres personas más, dos mujeres y un joven, todos mayores de edad, que, por lo que manifiestan, venían tomando alcohol desde una fiesta en Centenario.

"Es frecuente, teniendo en cuenta que estamos en época del verano y los jóvenes salen y no tienen conciencia", manifestó Valdez. En tanto, de acuerdo a testimonios de oyentes de LU5, la Sw4 circulaba "de manera imprudente" y "a toda velocidad" con un hombre al volante y dos chicas jóvenes como acompañantes.