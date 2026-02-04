20 kilos de carne podrida en un contenedor cerca del centro de Neuquén: de cuánto es la millonaria multa

Este martes, se encendieron las alarmas sanitarias por un gran volumen de carne en mal estado tirado dentro de un contenedor en el barrio Belgrano de la ciudad de Neuquén. El hecho fue denunciado por los vecinos debido al olor a podrido que emitían los 20 kilos de residuo.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, dio detalles en diálogo con LU5 respecto a cómo se resolvió la alarmante situación y los avances en la investigación.

El funcionario relató que los residuos fueron descubiertos por un vecino "que hizo una presentación a través de distintas redes, producto del mal olor que tenía ese contenedor y cuando lo destapó se encontró con esta sorpresa". Ocurrió cerca de la intersección de las calles Tierra del Fuego y Montevideo.

Vecinos encontraron más de 10 kg de carne en mal estado tirados dentro de un contenedor

"El material se encontraba desparramado dentro de un contenedor de vía pública. Unos 20 kg aproximadamente de carne vacuna en mal estado", describió. "Desde el área de ambiente, rápidamente, los inspectores activaron el protocolo para estos casos, recordando que se trata de residuos patógenos. Son elementos que al descomponerse generan microorganismos que pueden ser patógenos", contó Baggio.

Respecto al manejo de ese tipo de residuos, el subsecretario afirmó que "la ciudad de Neuquén tiene un sistema de excelencia en recolección de residuos patógenos".

"Naturalmente, a todos los generadores de residuos patógenos se les exige una inscripción dentro de un registro municipal y una declaración jurada mes a mes de lo que van produciendo y de lo que la empresa que recoge puerta a puerta estos patógenos de cada domicilio. Es un sistema que tiene un chequeo diario y por supuesto una trazabilidad", explicó.

Carne podrida barrio Belgrano

"Esto, honestamente, nos sorprende mucho porque te vuelvo a decir es un sistema de excelencia y que solamente hay que ir a anotarse en el área de ambiente con como generador de patógeno y en este sentido utilizar el sistema", expresó Baggio.

La investigación para dar con el responsable de la carne en mal estado

El funcionario municipal dio detalles del estado de la investigación para encontrar a los responsables de descartar la carne. "Hemos activado rápidamente todo el procedimiento con los inspectores para tratar de dilucidar de dónde provino, porque le cabe una multa muy pero muy fuerte a la persona o al comercio que hizo este descarte de material patógeno, concretamente carne en un contenedor de vía pública, lo que está totalmente prohibido", contó.

"Hay cámaras en distintas viviendas particulares, nosotros vamos a solicitar la colaboración de algunos comercios o vecinos de la zona para que gentilmente nos puedan facilitar si tienen alguna filmación donde se vea este arrojo de recibos y por supuesto también vamos a pedir en los comercios de la zona los manifiestos de utilización de el protocolo de material de estas características para tratar de dilucidar quién fue el autor de esto", dijo respecto a las acciones que siguen.

Carne podrida barrio belgrano (1)

"Estoy convencido que la vamos a encontrar la imagen, porque ya estuvimos recorriendo el lugar", declaró.

Si bien no hay aún ninguna prueba, Baggio adelantó que "la sospecha está vinculada a todos los comercios de índole gastronómico por el producto de que se trata. Una ferretería no va a descartar carne vacuna".

Baggio recalcó que al responsable le corresponde una onerosa multa. "En estos casos está establecida en el código contravencional y va desde los $2 millones a los $7 millones". Afirmó que el elevado costo de la sanción se contrasta con el "bajo" precio de contratación del servicio municipal, que es de $2000 por kilo de residuo. "Si en lo que ayer juntamos había 16 kg de carne, son $32.000", agregó.