Supermercado echó a una cajera con 30 años de antigüedad por un detergente: la denuncia del sindicato

La mujer perdió su trabajo de una manera impensada. Desde el sindicato indicaron que es una medida desproporcionada, por eso llevaron el caso a la Justicia.

La cajera fue despedida tras reemplazar un detergente roto que ya estaba pago.

Una decisión empresarial tomada en un supermercado desató un fuerte conflicto sindical y ahora espera resolución judicial. Una cajera con más de tres décadas de trayectoria laboral perdió su empleo por un detergente. Qué fue lo que sucedió.

El hecho ocurrió en un local de la cadena Pam Panorama ubicado en la vía Sabotino, en la ciudad de Grosseto, Italia. Allí, una empleada que llevaba 30 años de antigüedad en la empresa, sin antecedentes disciplinarios y con familia a cargo, fue despedida semanas después de un incidentes, pese a que no existe denuncia penal ni acusación formal por el hecho.

El conflicto ya se encuentra en manos del juzgado laboral local, tras la intervención del sindicato, pero el episodio terminó con un despido por “justa causa” y una demanda en tribunales.

Un accidente cotidiano que terminó en sanción extrema

Todo comenzó al finalizar su jornada laboral. La empleada realizó una compra como cualquier cliente y abonó varios artículos, entre ellos un detergente. Al salir del establecimiento, el envase cayó al suelo en el estacionamiento, se rompió y el contenido se derramó, generando además una mancha resbaladiza que representaba un riesgo para otras personas.

La cajera volvió al interior del supermercado para informar lo ocurrido al responsable del punto de venta. Según su relato, explicó el accidente y advirtió sobre el peligro del líquido esparcido. El encargado le indicó que tomara un envase idéntico del estante, ya que el producto original estaba pago y la pérdida se produjo de forma fortuita.

cajera La empleada, con más de 30 años de antigüedad en el supermercado, enfrenta un juicio laboral luego de que la empresa considerara “justa causa” el reemplazo del detergente.

Con esa autorización verbal, la trabajadora sacó un detergente y se retiró del local convencida de actuar correctamente. Nadie le marcó ninguna irregularidad en ese momento. Días después, la situación dio un giro abrupto.

La empresa la citó y comunicó la apertura de un proceso disciplinario por no abonar nuevamente el segundo envase. Para la firma, el gesto equivalía a una apropiación indebida, aun cuando existió una indicación previa del encargado. El resultado fue un despido inmediato, calificado como procedente.

Treinta años de trabajo puestos en duda por un detergente

La decisión dejó perpleja a la empleada. Durante más de treinta años cumplió funciones sin sanciones ni conflictos, y de un día para otro quedó fuera por un producto de bajo valor.

En una reunión posterior, solicitada para aclarar la situación, la dirección ratificó su postura: el detergente debía pagarse otra vez, independientemente del accidente y de cualquier autorización informal. No se abrió ninguna instancia de conciliación interna.

detergente

El caso llegó entonces al sindicato Filcams-Cgil, que asumió la representación de la trabajadora. Desde la organización expresaron sorpresa frente a una medida que consideran desproporcionada y desligada del contexto real de los hechos.

Su secretario provincial explicó que, durante el encuentro con la empresa, la cadena sostuvo el despido sin mostrar disposición a una salida negociada. Para el gremio, se trata de un precedente preocupante, ya que convierte un error involuntario en causal de pérdida del empleo, aun cuando existe un historial laboral intachable.

El expediente avanza en tribunales y suma tensión sindical

La defensa legal quedó a cargo de un abogado laboralista del sindicato, y la demanda ya se encuentra radicada en el juzgado de lo Social de Grosseto. El magistrado deberá evaluar si la conducta imputada justifica una sanción máxima o si corresponde una reincorporación o compensación.

El episodio del detergente se suma a otros conflictos recientes vinculados con políticas internas de control y castigo dentro de la cadena, lo que genera inquietud en el ámbito gremial. Para los representantes de los trabajadores, el mensaje que deja este despido resulta claro: incluso un incidente menor puede derivar en consecuencias extremas.