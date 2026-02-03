Fiesta de la Confluencia 2026: la grilla completa de DJs para el escenario de música electrónica

Es uno de los cuatro escenarios activos en la isla 132 durante el evento. Conocé a los artistas que van a tocar sus sets entre el 5 y el 8 de febrero.

Del 5 al 8 de febrero, la Isla 132 se convierte en el epicentro de la música electrónica. En el marco de la edición 2026 de la Fiesta de la Confluencia de Neuquén, DJs renombrados estarán presentes en el Energy Arena, un espacio alternativo que convivirá con las propuestas de artistas nacionales, regionales e infantiles que se presentan este año.

Desde la organización adelantan "cuatro días de puro beat, sets increíbles y esa energía que solo se vive frente al DJ booth". El lugar elegido es la explanada frente al edificio de Recursos Hídricos, muy cerca de las orillas del Limay, en una zona exclusiva que permite disfrutar de la música electrónica sin interferencias de los espectáculos que se desarrollarán al mismo tiempo en el escenario mayor.

Desde la Municipalidad de Neuquén difundieron la grilla completa de DJs que se presentarán estos cuatro días en la Fiesta de la Confluencia. Así, los fanáticos de la música electrónica podrán acceder de manera directa al sector o incluso combinar su experiencia en el evento, con la asistencia a algunos shows en el escenario mayor y otros momentos para bailar con el beat.

De esta manera, conocer los horarios específicos de cada presentación permite planificar la visita a la isla 132 y así no perderse de los eventos más esperados. Además de la presentación de los DJs, el predio frente al río Limay permite recorrer stands de emprendedores, espacios gastronómicos, foodtrucks y hasta stands institucionales de la zona o el Centro de Convenciones Domuyo, que estará abierto y con una propuesta lúdica para los niños.

Los Djs convocados ofrecerán sets de entre una hora y una hora y media, para luego dar paso a una nueva presentación. Los presentes podrán acceder al espacio durante toda la noche o aprovechar los cortes para hacer compras en la zona gastronómica o visitar las propuestas de otros escenarios.

Día por día, la grilla completa de música electrónica

DÍA 1

19H CHAIN HADED

20H DEPASCUALE

21H KAALA B2B MAX DALENA

22H BOUTT

23H SVECA

00H TAV

DÍA 2

19H FEFO

20:30H BORIS LOUIT B2B ABRIL FERRARI

22H DALLAS B2B GONZIEGRAM

23H FAT D

00H HERNALZ B2B FARIZANO

DÍA 3

19H JU VERDÚN

20H MARTINA COLOMBERO B2B ERICK SCOBAR

21H PEPE MÁRQUEZ

22H FRANCO & LUCCA

23H N!MO

00H MAXI CAYON

DÍA 4

19H TOMI BELLOSO

20:30H SEKI

22H GUUS MUÑOZ B2B BAUTISTA DI TELLA

23H SCHUFFENEGER

00H DARÍO ARCAS

Cómo ubicarse en el predio de la isla 132

La Municipalidad de Neuquén difundió un mapa de la isla 132 para conocer la ubicación de cada escenario durante los cuatro días de fiesta. Se aconseja tener la ilustración disponible para orientarse y encontrar no sólo el Energy Arena sino la disposición de los accesos, baños públicos y también foodtrucks o áreas gastronómicas.

Las personas que hayan comprado entradas o tengan acceso preferencial por ser buenos contribuyentes podrán ingresar al predio por la calle Linares y pasar con su código QR una vez que atraviesen el balneario municipal Albino Cotro. Por el otro lado, el público restante deberá acceder al campo general por la calle Río Negro, recorriendo primero los stands institucionales, la zona infantil y el área gastronómica.

Para quienes no cuenten con acceso preferencial, la disposición del predio permite que los asistentes caminen hasta un sector muy cercano al escenario, donde pueden tener buena visibilidad de los shows, ya sea con visión directa o a través de las pantallas gigantes que ya se instalaron en el lugar.

Para eso, conviene caminar hasta el final del sendero e instalarse a la izquierda del centro de convenciones Domuyo.