Se viene el finde con más fiestas populares y eventos del verano en Neuquén: dónde son

El verano neuquino invita a disfrutar en distintos puntos de la provincia con propuestas que combinan identidad, tradición y naturaleza.

Las actividades se desarrollarán en escenarios emblemáticos, desde la capital hasta la Región del Alto Neuquén.

El calendario de fiestas populares y eventos viene con aires frescos este fin de semana para disfrutar en familia, en pareja o con amigos. Se trata de celebraciones con fuerte una identidad y arraigo cultural desde lo más profundo de la tierra en pueblos y bellos paisajes neuquinos . Asimismo, se realizarán actividades deportivas y recreativas en medio de paisajes naturales increíbles, especialmente en la Región del Alto Neuquén.

La grilla se compone de las siguientes fechas. Con entrada libre y gratuita se realiza la 14° edición de Copahue Medita que arrancó el domingo, y desde este martes 3 al sábado 7 habrá una variada agenda de charlas, talleres y prácticas orientadas al bienestar físico, emocional y espiritual que incluye meditación, Chi Kung, Tai Chi, constelaciones familiares, sonoterapia, biodecodificación y respiración consciente.

La propuesta se complementa con un programa artístico y cultural impulsado por el Ente Provincial de Termas, que integra música, danzas, talleres y encuentros en el complejo termal, consolidando a Copahue como un destino integral de bienestar.

En Neuquén capital la cita es del 5 al 8 de febrero con la 13ª edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia en la Isla 132 en el Paseo de la Costa. Se trata de un súper festival de música en vivo, decenas de carros gastronómicos, espectáculos artísticos, diversión con juegos y puestos de artesanías y firmas comerciales.

Fiesta de la Confluencia Neuquén

La Confluencia contará con un escenario principal en el que se presentarán Karina, Luk Ra, Luciano Pereyra, Angela Torres, No te va a gustar, La Beriso, Trueno, La Joaqui y Dillom entre otros cantantes y grupos de renombre nacional e internacional. También habrá otro espacio de música electrónica con DJs nacionales y locales.

La neuquinidad también se vivirá esta semana en la 31° Fiesta Provincial del Arriero de Buta Ranquil en la Región del Alto Neuquén. Los días 6, 7 y 8 de febrero pobladores y visitantes se reunirán para homenajear a una de las actividades características del campo argentino. No faltarán la música en vivo con agrupaciones locales y provinciales, bailanta campera, destrezas criollas y los mejores platos criollos con empanadas y chivito neuquino.

Con esa misma esencia, también el 6, 7 y 8 de febrero en Picún Leufú tendrá lugar la tradicional Fiesta del Chacarero y el Hombre de Campo, que por primera vez será de carácter provincial.

FIestas populares Neuquén (1)

La fiesta rinde homenaje al trabajo del chacarero y del hombre de campo, pilares del desarrollo productivo, social y cultural del interior neuquino, y convoca en cada edición a compartir tradiciones, identidad y expresiones propias del mundo rural.

En simultáneo el 6, 7 y 8 de febrero en Manzano Amargo se desarrollará la 8° Fiesta Regional del Pino, en honor a este árbol que habita la zona. El evento propone música en vivo con los mejores ritmos de cumbia y folklore, rica comida y un medioambiente único, con el encanto de la cascada La Fragua de unos 40 metros de altura.

Y en Junín de los Andes será el turno de la 39° Edición del Carnaval del Pehuén, el 6 y 7 de febrero. Su historia habla de un encuentro entre vecinos y visitantes que surgió a mediados de la década de 1980 y que lleva su nombre en homenaje al árbol milenario de la especie Araucaria. El carnaval se nutre de murgas, comparsas y muchos disfraces.

carnaval del pehuen

Y para quienes busquen una escapada perfecta que combine desafío físico, paisajes únicos, excelente compañía y típica gastronomía regional, del 6 al 8 de febrero se realizará el Desafío al Cerro Corona. Se trata de una experiencia de trekking en medio del paisaje de la región del Alto Neuquén y la majestuosa Cordillera del Viento.

Los excursionistas disfrutarán del recorrido con aire puro y la belleza de la zona con sus paisajes. Al finalizar el itinerario degustarán un exquisito chivito neuquino.

En materia deportiva llega el Rally del Viento de los Andes, una competencia de mountain bike de 250 kilómetros que se disputará del 6 al 9 de febrero y recorrerá 19 localidades de la Región Alto Neuquén.

La carrera, en modalidad individual y en duplas, se desarrollará en cuatro etapas a lo largo de paisajes emblemáticos de la Cordillera del Viento y la Cordillera de los Andes, con un recorrido que sigue el eje del río Neuquén y atraviesa rutas provinciales, parajes naturales y entornos de alto valor paisajístico.

Cabe mencionar que en el día 4 de febrero en San Martín de los Andes en la región de los Lagos del Sur y el día 8 de febrero en Las Lajas en el Alto Neuquén, los vecinos estarán de festejo por los aniversarios de ambas localidades.

De esta manera, la provincia se nutre de una amplia agenda de actividades para todos los gustos en temporada estival. Propuestas que acompañan al visitante con atractivos y sitios naturales maravillosos y la exquisita gastronomía con sello y calidad neuquina.