Las fiestas populares y festivales que convocan a toda la provincia de Neuquén este verano

Del norte al sur, la provincia vive intensa actividad cultural y turística, que combina tradición, identidad y naturaleza. Este finde, dos propuestas.

Neuquén se prepara para un verano marcado por festivales, fiestas populares y propuestas culturales que se multiplican en distintos puntos del territorio provincial. Con actividades al aire libre, celebraciones tradicionales, propuestas gastronómicas y espectáculos pensados para toda la familia, el verano neuquino ofrece un abanico de opciones que combina identidad, turismo y participación comunitaria.

Uno de los epicentros de este movimiento será Villa Pehuenia , que del 16 al 18 de enero será sede de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Lago y las Araucarias , una celebración que une naturaleza, conciencia ambiental y actividades recreativas en un entorno privilegiado.

La propuesta en Villa Pehuenia tendrá un inicio particular: el viernes a las 9 de la mañana , la apertura de la fiesta estará marcada por un “día verde” , una actividad comunitaria destinada a la erradicación del pino exótico en sectores del casco urbano, el centro comercial y el centro cívico.

El intendente Arturo de Gregorio explicó que la iniciativa surge tanto por la emergencia ígnea que atraviesa la región como por el avance descontrolado de esta especie invasora, que crece con rapidez y modifica el paisaje natural. La actividad contará con la participación del equipo municipal, camiones y herramientas, mientras que los vecinos podrán sumarse colaborando con tareas de recolección de ramas y limpieza.

Neuquén fiestas populares Fiesta de los Lagos y la Araucaria

La erradicación del pino exótico no es solo una acción puntual: desde el municipio anticiparon que la idea es sostener este tipo de jornadas de manera mensual, reforzando el cuidado del entorno y preservando la identidad paisajística que distingue a Villa Pehuenia y Moquehue.

Luego de la actividad ambiental, la fiesta se trasladará a las playas de ambas localidades, donde se desplegarán propuestas recreativas y deportivas. Habrá juegos para chicos y grandes, como tejo, metegol, peloteros y juegos gigantes, con la participación de equipos de la Secretaría de Deportes de la provincia.

Uno de los ejes destacados será la escuelita náutica, una propuesta que se suma este año y que incluye kayak, rafting y stand up paddle (SUP). La iniciativa busca fomentar el vínculo de niños y jóvenes con el agua, aprovechando los recursos naturales del Lago Aluminé y el Lago Moquehue, siempre con una fuerte impronta educativa sobre el respeto y el cuidado del lago.

Neuquén fiestas populares Fiesta de los Lagos y la Araucaria (1)

Aluminé: tradición criolla y asado con cuero

Otro de los grandes atractivos del megafinde será la 4ª Fiesta Provincial del Asado con Cuero, que se realizará el 17 y 18 de enero en Aluminé, en el Predio Municipal “Julián Parra”, ubicado a tres kilómetros de la localidad.

La celebración pone en valor una de las tradiciones más arraigadas de la región: el asado con cuero, una costumbre presente en marcaciones, cumpleaños y festejos camperos. Durante ambas jornadas se prevé carnear doce vaquillas, además de sumar chivos con cuero, lo que anticipa almuerzos multitudinarios.

El sábado, la actividad comenzará a las 10:30 con el acto protocolar y la concentración de montados. El programa incluye destrezas gauchas, juegos camperos, tambores infantiles, ecuestres y jineteadas de petisos. El almuerzo será acompañado por la música del artista local Cumil, mientras que por la tarde se desarrollarán desafíos tradicionales con importantes premios.

Neuquén Fiestas Populares asado con cuero (1)

El cierre del primer día llegará con una bailanta campera, que contará con la participación de Los M y E Cisneros, Ventarrón Chamamecero y grupos locales. El domingo, en tanto, habrá carreras de tambores, pial por equipos y jineteadas de novillos, con premios millonarios que alcanzan hasta los 7 millones de pesos en las pruebas más importantes. La entrada general tendrá un valor de 20.000 pesos por día, el mismo costo que la bailanta nocturna del sábado.

San Patricio del Chañar: la Fiesta del Pelón ya tiene fecha

Si bien no forma parte del mismo fin de semana, el clima festivo se extiende en la agenda cultural neuquina. San Patricio del Chañar ya confirmó que la 36ª Fiesta Provincial del Pelón se realizará los días 14, 15 y 16 de febrero, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos de la región.

La propuesta se desarrollará en el predio deportivo municipal, con entrada libre y gratuita, y contará con tres jornadas: dos dedicadas a espectáculos musicales y una especialmente orientada a las destrezas criollas, en homenaje a las raíces y tradiciones locales. Además, habrá un espacio para emprendedores y artesanos, sector infantil y un amplio patio gastronómico con propuestas regionales.

Fiestas populares - Fiesta del Pelón

Neuquén suma cuatro nuevas Fiestas Provinciales

Con el firme propósito de jerarquizar las celebraciones populares y fortalecer el arraigo en el interior neuquino, el gobernador Rolando Figueroa firmó los decretos que otorgan el carácter de Fiesta Provincial a cuatro eventos emblemáticos de las localidades de Loncopué, Villa Puente Picún Leufú, Picún Leufú y Las Ovejas.

El gobernador Figueroa destacó que el reconocimiento oficial -bajo la Ley 3083- permite que estos eventos ingresen al registro provincial, facilitando su promoción y asegurando que las tradiciones se transmitan a las nuevas generaciones. "Cada una de estas fiestas representa el alma de nuestra gente y el valor del trabajo. Jerarquizarlas es parte de nuestro compromiso con la regionalización y el desarrollo equitativo de la provincia", afirmó el mandatario.

Las celebraciones jerarquizadas

Festival del Mate y Pan Casero (Las Ovejas – Julio): Con ocho ediciones ininterrumpidas desde 2018, este festival del Alto Neuquén pone en valor dos símbolos de la identidad rural y comunitaria. El decreto 31/2026 resalta su capacidad para dinamizar la economía local en plena temporada invernal a través de concursos, ferias artesanales y talleres culturales.

Fiesta del Caballo (Loncopué – Enero): Organizada por la Agrupación Gaucha Nehuen Hueche, celebra al caballo como figura central de la cultura criolla, destacando además su rol social en actividades de salud como la equinoterapia y su importancia para el deporte y el turismo rural. En el decreto 1653/2025 se destaca que este evento fomenta la participación activa de la comunidad y fortalece la identidad local y regional mediante la práctica de jineteadas, destrezas gauchas, muestras de artesanías, gastronomía y espectáculos musicales.

Neuquén fiestas populares (1)