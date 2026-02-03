Policiales La Mañana Neuquén Fuerte choque a metros del puente carretero Neuquén-Cipolletti: caos de tránsito

Ocurrió este martes a la mañana. Se montó un operativo con presencia de la Policía, Bomberos y ambulancia.







Un fuerte choque a metros del puente carretero Neuquén-Cipolletti, generó caos de tránsito vehícular e imporantes demoras sobre la Avenida Mosconi (ex Ruta 22).

El accidente ocurrió este martes a la mañana y se montó un operativo con presencia de la Policía, Bomberos y ambulancia. Según pudo conocer LM Neuquén, el choque se produjo entre una camioneta Fiorino y un auto Peugeot 208, que quedaron atravesados en la cinta asfáltica, a la altura de la rotonda y la calle Río Uruguay, frente a una conocida concesionaria.

El accidente produjo un importante caos en el tráfico, en un momento donde se registra gran circulación en sentido a la localidad rionegrina. Hasta el momento, se desconoce información oficial sobre la dinámica del impacto y si hubo personas con heridad de gravedad.