Comienza una obra histórica: todo lo que hay que saber sobre los trabajos en la Avenida Mosconi

El ambicioso proyecto afectará durante un año la circulación y el estacionamiento en pleno centro de Neuquén. Los planes de la Municipalidad y la información para evitar contratiempos al transitar la zona.

El proyecto de la avenida Mosconi es el más grande en obra pública de la ciudad de Neuquén.

A pocos días del inicio de lo que se define como la obra urbana más importante en los 122 años de historia de la capital neuquina, la transformación de la Avenida Mosconi (ex Ruta Nacional 22) se prepara para cambiar definitivamente la fisonomía de la ciudad. Este megaproyecto, que demandará una inversión total de 170 millones de dólares , busca integrar el tejido urbano, eliminar la barrera histórica entre el alto y el bajo, y duplicar la capacidad de circulación en uno de los ejes más transitados de la Patagonia.

La Municipalidad de Neuquén ha decidido intervenir la avenida en etapas para garantizar la viabilidad presupuestaria y operativa. Los trabajos comenzarán formalmente en el Sector 4 , que abarca el tramo comprendido entre las calles Linares y Gatica . Este sector tiene una extensión de aproximadamente 20 cuadras, tomando la Avenida Olascoaga como eje central.La ejecución de este primer tramo estará a cargo de la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A. , quienes presentaron una oferta de más de 67 mil millones de pesos. El plazo de ejecución para esta etapa es de 360 días corridos (12 meses).

En paralelo, se avanzará con el Sector 6 , que se extiende desde los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti hasta la calle Primeros Pobladores. Este tramo, aunque más corto (600 metros), es uno de los más ambiciosos tecnológicamente, ya que incluye la construcción de un viaducto .

avenida mosconi proyecto 6

Circulación vehicular: ¿Cómo se moverá la ciudad?

Una de las mayores preocupaciones de los vecinos es el impacto en el flujo vehicular. Desde la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano se ha enfatizado que la circulación no se interrumpirá en ningún momento durante el año que duren los trabajos.

Por eso, se definieron distintas estrategias. En primer lugar, mientras se trabaje en el sector central de la avenida (sobre el actual terraplén), los automovilistas serán desviados hacia las calles colectoras. Luego, las colectoras se habilitarán para permitir el tránsito en tres carriles por cada sentido.

Por otra parte, se anunció que la obra se ejecutará de forma continua durante todo el día y la noche. Está previsto que el movimiento de equipos pesados y maquinaria de gran porte se realice exclusivamente en el horario de 22:00 a 06:00 para no interferir con el tránsito diurno.

SFP Firman convenio Amplicaion Ruta 22 mosconi obras (36) Sebastián Fariña Petersen

Una vez que el sector central de la multitrocha esté nivelado y pavimentado, el tránsito volverá al centro para permitir los trabajos finales en los laterales. El objetivo final es transformar la antigua ruta en una avenida de cuatro carriles por lado, eliminando el efecto "represa" que genera la actual elevación durante los días de lluvia gracias a un nuevo sistema pluvial de gran escala.

Estacionamiento y comercios: el acuerdo con ACIPAN

El proyecto original contemplaba la prohibición total de estacionar en las áreas intervenidas, lo que despertó una fuerte preocupación entre los comerciantes frentistas por el posible impacto en sus ventas y logística. Sin embargo, tras negociaciones con la Asociación de Comercio, Industria y Producción del Neuquén (ACIPAN), se introdujeron cambios clave.

Se acordó mantener un carril de estacionamiento por cada lado durante toda la ejecución de la obra. Esto facilitará el acceso de clientes y las tareas de carga y descarga.

Gif Cómo va a quedar la Avenida Mosconi después del traspaso a la Municipalidad

Desde la Municipalidad se adelantó que se implementarán medidas para favorecer la detención corta frente a los locales comerciales. Por otro lado, se conformará un grupo de trabajo integrado por el municipio y comerciantes para canalizar reclamos y ajustar la logística de la obra según las necesidades del sector.

Por otra parte, el gobierno local ofreció un alivio económico para los dueños de comercios que se verán afectados por la obra. Los comerciantes frentistas estarán exentos del pago de impuestos municipales vinculados a la licencia comercial mientras duren los trabajos frente a sus locales

Cómo sigue el proyecto

Mientras el Sector 4 inicia su cuenta regresiva, el municipio ya proyecta los siguientes pasos. El Sector 5, que une las calles Primeros Pobladores con Linares (conectando el tramo de los puentes con el área central comercial), entrará en proceso de licitación en los próximos días.

SFP Firman convenio Amplicaion Ruta 22 mosconi obras (19) Sebastián Fariña Petersen

Aunque el plazo oficial es de 12 meses, las autoridades municipales han manifestado su intención de "subirse arriba de la empresa" con los cronogramas para intentar reducir los tiempos de obra lo máximo posible.En definitiva, Neuquén se enfrenta a un año de desafíos logísticos y requiere, según palabras de los propios funcionarios, de "mucha paciencia" por parte de la ciudadanía. No obstante, el consenso alcanzado entre los sectores público y privado garantiza que el financiamiento está asegurado para que los trabajos no se detengan hasta su finalización.