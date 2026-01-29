Se presentaron cuatro empresas para hacer un tramo de la nueva Avenida Mosconi

La licitación contempla la sexta etapa del proyecto entre los puentes carreteros Neuquén-Cipolletti y llega hasta la calle Primeros Pobladores.

La Municipalidad realizó este jueves una nueva apertura de sobres en la licitación para la construcción de la nueva Avenida Mosconi , la megaobra que cambiará la ciudad de Neuquén. Se presentaron ofertas de cuatro empresas y, según se informó desde el municipio, en breve se firmarán los primeros contratos de obra.

Alejandro Nicola , secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, explicó que la licitación contempla la sexta etapa del proyecto y que incluye el tramo que inicia en los puentes carreteros Neuquén-Cipolletti y llega hasta la calle Primeros Pobladores.

“Se presentó la empresa CN Sapag, Codam, Servipet y una UTE conformada por Omega y Arco . Ahora todo el equipo está trabajando en el análisis de la parte técnica, los antecedentes de cada una y, superada esa instancia, abriremos el sobre económico”, detalló el funcionario.

alejandro nicola

Obra

Nicola detalló que en breve se adjudicará el sector 4 de la obra, que es uno de los más extensos, para que comiencen los trabajos rápidamente. “Además, estamos avanzando en el tramo 5 que ya están los pliegos pronto a aprobarse. Estamos avanzando muy firme con la nueva avenida de Mosconi”, resaltó.

Con relación a este tramo en particular, agregó que incluirá dos carriles de ida y vuelta que empalmarán en altura a través de un puente elevado para posibilitar que los cruces de las calles Alderete y Obrero Argentino pasen por debajo “generando una mejora al tránsito”

avenida mosconi proyecto 3

“Es un tramo más corto, de 700 metros de longitud, pero tiene un puente elevado y toda una arquitectura que hace que los puentes se enfoquen en una elevación y el resto de los carriles se distribuyen conectándose con el resto de la ciudad”, agregó el secretario de Infraestructura.

Frentistas

Nicola destacó que esta es una obra que involucra a toda la ciudad, ya que se realiza sobre la ex Ruta 22, uno de los principales corredores de conectividad urbana. Aseguró que la intervención significará “una mejora muy importante en materia de seguridad vial porque dejará de funcionar como una barrera dentro de la ciudad y sumará obras pluviales que se integrarán al sistema existente”.

En relación con peatones y vehículos, afirmó que será “un antes y un después”, ya que además se crearán nuevos espacios verdes. En este sentido, se refirió a frentistas y comerciantes y explicó que se llevan adelante reuniones permanentes para informar el proyecto y que cada secretario del Gabinete tendrá a su cargo una cuadra para mantener el contacto directo durante toda la ejecución.

Indicó que la empresa adjudicataria deberá contar con una persona dedicada exclusivamente a la comunicación con vecinos y comerciantes. Respecto al tránsito, aclaró que no habrá cortes totales, aunque en determinados momentos del día podrán realizarse desvíos o controles puntuales.

Por último, contó que tras el diálogo con frentistas y comerciantes se incorporaron modificaciones: habrá un carril de estacionamiento y se contemplarán horarios específicos para carga y descarga y para el movimiento de equipos de gran porte, con el objetivo de evitar complicaciones en la circulación y en la actividad comercial.