En 25 fotos: desde adentro, así avanzan los trabajos de la Avenida Mosconi

A un mes de su inicio, la obra que promete cambiar a Neuquén, continúa.

Ya se cumplió un mes desde el inicio de los trabajos y las tareas continúan a todo ritmo para lo que será la transformación de la Avenida Mosconi, una obra histórica que cambiará a Neuquén. Este sábado se completará la instalación total del cerco perimetral en la Avenida Mosconi , para avanzar con el primer tramo, que va de las calles Linares a Gatica.

Este primer tramo podría estar listo en diciembre de este año. Sin embargo, hasta ese momento habrá que apelar a la paciencia de los frentistas y los conductores que transitan por ese lugar. El lente de LM Neuquén fue a recorrer la obra para tomar registro de las tareas que se realizan día y noche.

Por lo pronto, este sábado 14 de marzo se completa el cerco perimetral, pero siete cruces están habilitados. La idea es seguir garantizando que el tránsito no quede interrumpido en ningún momento de la obra , aunque se redujo la cantidad de cruces habilitados para transitar de sur a norte o viceversa.

Según el gráfico que difundió la Municipalidad de Neuquén en las últimas horas, las calles habilitadas para cruzar la Avenida Mosconi son siete. Se podrá travesar la zona de obra a través de cuatro calles de doble mano y tres que tienen sentido único.

El esquema que marcó el Ejecutivo local indica que los cruces estarán permitidos, en el extremo este, por la calle Linares, que es de doble mano. También estará permitido cruzar por Bahía Blanca, en sentido sur a norte, o por Chubut, en sentido norte a sur.

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SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (6) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (7) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (13) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (14) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (21) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (27) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (29) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (31) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (32) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (35) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (36) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (38) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (40) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (46) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (47) Maria Isabel Sanchez

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (48) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (50) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (51) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (54) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (55) Sebastian Fariña Petersen

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (56) Sebastian Fariña Petersen