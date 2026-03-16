Caos en inmediaciones de la Avenida Mosconi: por qué el tránsito se complicó más este lunes

Los automovilistas sufrieron demoras en la zona afectada por la obra. Desde la Municipalidad de Neuquén explicaron qué pasó.

Mientras avanza la obra de transformación de la Avenida Mosconi , los automovilistas deben adaptarse a nuevos recorridos o tiempos más prolongados para sus circuitos habituales dentro de la ciudad. Este lunes, la presencia de operarios en un poste de electricidad generó una interrupción en uno de los carriles de la colectora, lo que complicó el tránsito durante la mañana.

Desde la Municipalidad de Neuquén explicaron que la circulación no se vio interrumpida en ningún momento, aunque aclararon que una de las colectoras pasó de tener dos carriles a uno solo para el avance de los autos . Esa situación, sumada a la alta carga vehicular que se registra en ese horario, se tradujo en una demora del tránsito.

Los operarios trabajaron en la reparación de postes de luz en la zona de la Avenida Mosconi, a la altura de la calle Nordestrom . El área forma parte del primer tramo intervenido por la Municipalidad, entre las calles Linares y Gatica. En ese sector, la traza principal de la Avenida está cortada por obras, pero siguen habilitadas las calles colectoras en ambos sentidos.

"No hay corte eléctrico. Abastecimiento siempre hubo", explicaron desde la Municipalidad. Según detallaron, los operarios llegaron para reparar un poste del tendido eléctrico que se había inclinado, y debía ser reparado para evitar una potencial caída o daños en el tendido.

SFP Avenida Mosconi obra ampliacion (58) Sebastian Fariña Petersen

Según pudo saber LM Neuquén, se trata de un cable de fibra óptica que están reparando esta mañana, y que podría quedar en condiciones en las próximas horas.

Por seguridad, desde el Municipio delimitaron la zona sobre la colectora, a la altura de calle Nordestrom. Así, de los dos carriles que tiene la colectora, se permite la circulación en uno solo. De este modo, los automovilistas que transitan por el lugar tienen menos espacio para transitar, lo que ocasionó demoras en el tránsito.

Pese a que los autos avanzan con lentitud por ese carril, desde la Municipalidad recordaron que el tránsito sigue habilitado y que no se registran calles completamente cortadas por la presencia de operarios.

Cuáles son los cruces habilitados

Si bien las calles colectoras siguen habilitadas y se garantizó que el tránsito no iba a quedar interrumpido en ningún momento de la obra, sí se redujo la cantidad de cruces habilitados para transitar de sur a norte o viceversa.

Según el gráfico que difundió la Municipalidad de Neuquén en las últimas horas, las calles habilitadas para cruzar la Avenida Mosconi son siete. Se podrá travesar la zona de obra a través de cuatro calles de doble mano y tres que tienen sentido único.

El esquema que marcó el Ejecutivo local indica que los cruces estarán permitidos, en el extremo este, por la calle Linares, que es de doble mano. También estará permitido cruzar por Bahía Blanca, en sentido sur a norte, o por Chubut, en sentido norte a sur.

cruces avenida mosconi

En la zona central, se podrá cruzar por la Avenida Olascoaga, que es de doble mano, o por Don Bosco, en sentido norte a sur. Otras dos calles habilitadas para el cruce, que funcionan con doble mano, son Chaneton y Gatica, en el extremo oeste de la intervención.

"Estamos iniciando los trabajos preliminares vinculados al cierre perimetral, que desde este sábado comenzará a regir en el tramo Linares- Gatica. En estos momentos se trabaja en los cruces de Santa Cruz y Tierra del Fuego, sin cortes de tránsito, aunque puede generar algunas demoras", indicaron desde la Municipalidad a través de un mensaje compartido en redes sociales.

"¡Si circulas por la zona hacelo con precaución! En este carrusel te contamos los detalles y cómo organizar mejor tus recorridos", agregaron. "Sabemos que las obras generan cambios, pero son el paso necesario para una ciudad más segura, ordenada y preparada para el futuro. Gracias por la paciencia y por acompañar cada avance", sumaron.

Choques en las inmediaciones de la Avenida Mosconi

Este lunes durante el horario pico se registraron dos fuertes choques a metros del comienzo de la mega obra sobre la Avenida Mosconi, en las zonas este y oeste de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo a lo relevado, uno de los choques tuvo lugar en Avenida Mosconi e Ignacio Rivas. Los protagonistas fueron un auto Renault Clio y un Renault Sandero donde circulaban familias. Como consecuencia quedaron dos autos dañados en medio de la vía principal y se generaron complicaciones en la circulación.

choque bahia blanca avenida mosconi Dos automovilistas protagonizaron un fuerte choque en la intersección de Bahía Blanca y Félix San Martín, a metros de la Avenida Mosconi.

En tanto, también ocurrió otro accidente en la intersección de Félix San Martín con la calle Bahía Blanca. En este caso, el accidente involucró a dos protagonistas: una mujer a bordo de un auto Renault Kwid y por el otro, un hombre al mando de una Toyota Corolla Cross. Como consecuencia, ambos vehículos sufrieron daños de consideración, además de la activación de los airbags.

Si bien los choques se dieron en la traza central de la Avenida Mosconi, donde todavía no se iniciaron obras de la Municipalidad, la presencia de personal policial y los desvíos hacia la colectora también terminaron por cargar el tránsito en el mismo sector.