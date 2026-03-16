Lunes con dos fuertes choques en inmediaciones de la Avenida Mosconi

Ocurrieron a primera hora de la mañana, en las zonas oeste y este de la ciudad. El tránsito es complicado en la zona de la megaobra.

Este lunes durante el horario pico se registraron dos fuertes choques a metros del comienzo de la mega obra sobre la Avenida Mosconi , en las zonas este y oeste de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo a lo relevado, uno de los choques tuvo lugar en Avenida Mosconi e Ignacio Rivas. Los protagonistas fueron un auto Renault Clio y un Renault Sandero donde circulaban familias. Como consecuencia quedaron dos autos dañados en medio de la vía principal y se generaron complicaciones en la circulación.

Al respecto de la dinámica, se supo que alrededor de las 8:30 una joven a bordo del Clio trataba de atravesar la Avenida Mosconi, mientras que la Sandero circulaba desde el oeste al centro, y por un problema visual producto del sol quedó encandilado y colisionó fuertemente contra el Clio, que quedó a 15 metros. En tanto, la Sandero dio un trompo y obstruyó la vía.

choque bahia blanca avenida mosconi Dos automovilistas protagonizaron un fuerte choque en la intersección de Bahía Blanca y Félix San Martín, a metros de la Avenida Mosconi.

En tanto, también ocurrió otro accidente en la intersección de Félix San Martín con la calle Bahía Blanca. En este caso, el accidente involucró a dos protagonistas: una mujer a bordo de un auto Renault Kwid y por el otro, un hombre al mando de una Toyota Corolla Cross. Como consecuencia, ambos vehículos sufrieron daños de consideración, además de la activación de los airbags.

De acuerdo a la información del móvil de LU5, el Kwid circulaba por la calle Félix San Martín y pasó en rojo el semáforo de Bahía Blanca. Por su parte, la Toyota cruzó Bahía Blanca y Mosconi e impactó contra el Kwid. En este sentido, explicaron que la visión no es óptima debido a los chapones que rodean a la obra en construcción sobre la arteria principal de la ciudad.

Luego del siniestro, los conductores pudieron estacionar sobre la bici senda de la calle Bahía Blanca y realizaron los trámites correspondientes en buenos términos. El incidente ocurrió a solo dos semanas de otro accidente vehicular en la Avenida Mosconi, a metros de la intersección con calle Bahía Blanca donde el conductor quedó inconsciente.

Los cruces habilitados de la Avenida Mosconi

En una visita a los estudios de LM Neuquén en vivo, el intendente Mariano Gaido aseguró que este primer tramo podría estar listo en diciembre de este año. Sin embargo, hasta ese momento habrá que apelar a la paciencia de los frentistas y los conductores que transitan por ese lugar, y que hoy no cuentan con una de las principales arterias de circulación de la capital.

Si bien las calles colectoras siguen habilitadas y se garantizó que el tránsito no iba a quedar interrumpido en ningún momento de la obra, sí se redujo la cantidad de cruces habilitados para transitar de sur a norte o viceversa.

Según el gráfico que difundió la Municipalidad de Neuquén en las últimas horas, las calles habilitadas para cruzar la Avenida Mosconi son siete. Se podrá travesar la zona de obra a través de cuatro calles de doble mano y tres que tienen sentido único.

cruces avenida mosconi

El esquema que marcó el Ejecutivo local indica que los cruces estarán permitidos, en el extremo este, por la calle Linares, que es de doble mano. También estará permitido cruzar por Bahía Blanca, en sentido sur a norte, o por Chubut, en sentido norte a sur.

En la zona central, se podrá cruzar por la Avenida Olascoaga, que es de doble mano, o por Don Bosco, en sentido norte a sur. Otras dos calles habilitadas para el cruce, que funcionan con doble mano, son Chaneton y Gatica, en el extremo oeste de la intervención.

"Estamos iniciando los trabajos preliminares vinculados al cierre perimetral, que desde este sábado comenzará a regir en el tramo Linares- Gatica. En estos momentos se trabaja en los cruces de Santa Cruz y Tierra del Fuego, sin cortes de tránsito, aunque puede generar algunas demoras", indicaron desde la Municipalidad a través de un mensaje compartido en redes sociales.