Empezó el juicio contra la instigadora del crimen del municipal Javier Charpentier

El juicio durará apenas dos jornadas y se escuchará a más de 15 testigos durante este martes y miércoles.

A casi siete meses de su detención, finalmente comenzó el juicio contra Suyai Contreras , la mujer que habría ordenado el crimen del trabajador municipal de Plaza Huincul, Javier Charpentier. La mujer está vinculada al narcotráfico en la región y llegó a amenazar a una fiscal.

Con los alegatos de apertura comenzó este martes por la mañana el juicio contra Contreras, la mujer acusada de ser la instigadora de un homicidio cometido en la localidad de Cutral Co en febrero de 2024. El tribunal a cargo del proceso, que se extenderá durante dos jornadas, está integrado por el magistrado Juan Pablo Balderrama y las juezas Patricia Lupica Cristo y Carolina González.

El fiscal del caso Gastón Liotard explicó que Contreras será juzgada por dos hechos: el homicidio de Javier Charpentier y el ataque contra su hijo, Alex Charpentier , ocurrido en junio de 2025. En ese sentido, explicó que lo que tienen en común los dos hechos es la imputada y que en ambos legajos “se la apunta como instigadora de sendos ataques con armas de fuego”.

Por el homicidio ya existen dos personas condenadas, una como autor y otra como partícipe necesaria del delito de homicidio agravado, a 10 años y ocho meses de prisión.

fiscal jefe liotard

“Resulta fácil advertir cómo, desde nuestro punto de vista, la imputada resuelve los conflictos; lo hace de una sola manera: manda, induce, instiga a otros para que atenten con disparos de armas de fuego. Vamos a demostrar que los ataques no fueron hechos aislados, no fueron cuestiones espontáneas, sino la consecuencia de una conducta criminal inducida por la imputada”, sostuvo Liotard.

Por su parte, el defensor Sebastián Perazzolli sostuvo que “lo que afirman no surge de la evidencia, lo van a ver con la prueba, la fiscalía no puede probar la existencia de una orden relacionada con el hecho. Hay algunos mensajes, algunos desagradables de escuchar, algunos traslucen algún tipo de comportamiento inadecuado, pero no hay evidencia concreta respecto de la orden de atentar contra la vida de Charpentier”.

Se espera que el tribunal reciba el testimonio de unos 17 testigos entre este martes y el miércoles, cuando también se llevarán a cabo los alegatos de clausura de las partes. El delito por el cual está siendo juzgada Contreras es el de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en calidad de instigador.

El crimen de Charpentier, el trabajador municipal

Según la acusación, el 8 de febrero de 2024, entre las 6:45 y las 6:55, en la zona del cargadero municipal —sector conocido como ex talleres de YPF—, Matías Emiliano Díaz interceptó a Charpentier cuando éste se retiraba del lugar a bordo de un camión Mercedes Benz. Armado con una pistola calibre 9 mm, realizó al menos 13 disparos, siete de los cuales impactaron en la víctima y le provocaron la muerte por un shock hemodinámico derivado de una lesión vascular en el cayado aórtico.

La teoría del caso sostiene que Díaz actuó por orden de Contreras, quien lo determinó a cometer el homicidio en el marco de un conflicto de larga data entre su entorno familiar y el de la víctima. Tras el ataque, Díaz huyó en un camión regador —propiedad de la imputada— conducido por Alberto Alejandro Pérez -condenado como cómplice. Por esto, tanto Díaz como Pérez ya fueron condenados a 10 años y 8 meses de prisión por su participación.

Tras el homicidio, la familia Charpentier apuntó contra la mujer desde el día 1, señalando a Contreras como la instigadora. A raíz de esto, en un intento por callar sus reclamos, la mujer habría también ordenado más ataques contra la familia, uno de los cuales se le imputa en el juicio.

En estos últimos meses, la mujer también fue condenada por su vinculación al narcomenudeo en la región. Es que Contreras arrastraba viejos antecedentes por narcotráfico y los responsables de los procesos empezaron a definir las causas abiertas.

javier charpentier crimen plaza huincul.jpg La víctima del atroz crimen, Javier Charpentier.

La mujer, con domicilio en el barrio Otaño de la ciudad de Plaza Huincul, empezó a ser seguida de cerca por la División Antinarcóticos de la Policía neuquina a mediados de 2022. Apenas comprobaron que estaba ligada al narcomenudeo, brindaron datos precisos a la justicia federal y se dispuso la realización de un allanamiento en una propiedad de calle Formosa.

Como podía preverse, el procedimiento fue muy positivo, con el secuestro de casi medio kilo de marihuana y varios envoltorios con cocaína.

Debido a que no surgieron pruebas de comercialización de drogas, Contreras enfrentó una imputación por tenencia simple de estupefacientes.

De esta forma, en noviembre pasado se definió la causa en el ámbito del Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF). Luego de un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa, el juez unipersonal del TOF comunicó la imposición del castigo en suspenso y una serie de pautas de conducta que cumplirá si en algún momento recupera la libertad. En la actualidad, permanece detenida en la Unidad de Detención 16.