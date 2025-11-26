Suyai Contreras respira aliviada: solo una pena en suspenso en un viejo proceso por drogas

La narco de Plaza Huincul que acumula múltiples causas logró evitar un castigo efectivo por una investigación que se desplegó en 2022 en el barrio Otaño.

Uno de los primeros procedimientos por drogas que terminaron con Suyai Anahí Contreras imputada se resolvió en forma bastante favorable para sus intereses: se le impuso el castigo de un año de prisión en suspenso. La pena fue dictada por el Tribunal Oral Federal de esta capital (TOF) y se conoció en el inicio de esta semana.

Contreras, quien este año generó un gran despliegue policial y judicial, arrastra viejos antecedentes por narcotráfico y los responsables de los procesos empezaron a definir las causas abiertas.

La mujer, con domicilio en el barrio Otaño de la ciudad de Plaza Huincul , empezó a ser seguida de cerca por la División Antinarcóticos de la Policía neuquina a mediados de 2022. Apenas comprobaron que estaba ligada al narcomenudeo, brindaron datos precisos a la justicia federal y se dispuso la realización de un allanamiento en una propiedad de calle Formosa.

Como podía preverse, el procedimiento fue muy positivo, con el secuestro de casi medio kilo de marihuana y varios envoltorios con cocaína.

Debido a que no surgieron pruebas de comercialización de drogas, Contreras enfrentó una imputación por tenencia simple de estupefacientes.

De esta forma, en los últimos días, se definió la causa en el ámbito del TOF. Luego de un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa, el juez unipersonal del TOF comunicó la imposición del castigo en suspenso y una serie de pautas de conducta que cumplirá si en algún momento recupera la libertad. En la actualidad, se encuentra presa en la Unidad Penal 16.

Las amenazas a fiscal de Cutral Co

En el presente año, Contreras, de 31 años, no solo fue investigada por narcotráfico sino también por un hecho de amenazas de muerte a una fiscal de Cutral Co.

fiscal mayra febrer.jpg La fiscal de Cutral Co Mayra Febrer es la víctima del hecho atribuido a la acusada Suyai Contreras.

El fiscal jefe Gastón Liotard fue el encargado de formularle cargos a la mujer por el delito de homicidio doblemente calificado por promesa remuneratoria; y en razón del cargo, en grado de tentativa y en carácter de instigadora.

Además, pidió que se anule la prisión domiciliaria que estaba cumpliendo la acusada, en el contexto de otra investigación, y que se le imponga prisión preventiva por un plazo de cuatro meses.

De acuerdo a la investigación provisoria, la acusada se contactó con terceros y les encargó ejecutar el homicidio de la fiscal Mayra Febrer. El fiscal jefe planteó que la funcionaria del MPF, en razón de su cargo y en calidad de fiscal, está investigando e imputó a Contreras por un hecho de abuso de armas, y otro como instigadora de un homicidio en Cutral Co.

El representante del MPF indicó que la acusada "ofreció para facilitar la comisión del hecho una ametralladora; una camioneta Ford Ranger y una suma de dinero, todos medios para facilitar la consumación del homicidio".

Prisión preventiva

Liotard no solo acusó a Contreras sino que reclamó que permanezca presa por existir riesgo de que entorpezca la investigación y de fuga.

Esta medida ya había sido requerida por el MPF en una audiencia realizada el 12 de junio, pero la jueza de garantías que intervino en esa ocasión, Laura Barbé, resolvió otorgarle la prisión domiciliaria. Tras el reclamo de Liotard, otro juez dispuso la preventiva de Contreras.