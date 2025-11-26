Barrio El Progreso: los vecinos denuncian a delincuentes que realizan violentos robos

Según las imágenes que compartieron los propios damnificados, se trasladan cuatro personas en un auto rojo.

Los vecinos del barrio El Progreso se encuentra en estado de alerta debido a un grupo de al menos cuatro personas que se trasladan en un automóvil y realizan violentos robos . Tras una serie de hechos de inseguridad, decidieron compartir los videos de las cámaras de seguridad de las víctimas para alertar a la población.

Una creciente ola delictiva tiene atemorizados a quienes viven en el sector, esto se debe a que, un grupo de ladrones que se movilizan en un Volkswagen Gol de color roja acecha las viviendas e irrumpen violentamente, destrozando puertas y rejas para robar, sin importar si hay alguien adentro. Les da igual que las alarmas se activen o que sea pleno día.

Según puede verse en las imágenes compartidas por uno de los damnificados, todo comenzó cuando el auto rojo llegó y lentamente estacionó en la calle de la vivienda que tenían como objetivo. Sin previo aviso, del lado del acompañante descendió un hombre y por la puerta trasera derecha bajó otro. Ambos con los rostros cubiertos, solo les quedaba a la vista los ojos.

Robo barrio El Progreso (1)

De manera veloz corrieron hacia una reja y comenzaron a hacerle fuerza para abrirla, pero como esta tenía el pasador colocado con un candado, se les complicó. Debido a los movimientos bruscos, la alarma de la vivienda se disparó. Lejos de que esto los atemorizara, continuaron haciendo fuerza para poder abrirla.

Pese a que el sistema de seguridad de la vivienda se activó, al tratarse de un horario laboral en el que todo ocurrió, los vecinos de alrededor no se encontraban en sus casas y no pudieron avisarle a la Policía.

No obstante, ante el retraso de los dos hombres que se esforzaban por abrir las rejas, un tercer integrante de la banda delictiva se bajó del vehículo con un fierro para hacer "palanca" y terminar de abrir.

Sin alarma y con tiempo de elegir que llevarse

Una vez que los tres ladrones se encontraron dentro de la casa, uno de ellos corrió a desactivar la alarma, mientras que otro cerro las rejas para simular cotidianidad, mientras el cómplice que conducía el auto se quedó en este haciendo de "campana".

En tanto, los delincuentes que ingresaron en la vivienda dispusieron de tiempo para revisar todo y llevarse las cosas de valor.

Luego de perpetrar el brutal asalto, salieron de la casa, volvieron a juntar las rejas, se subieron al Volkswagen Gol que continuaba esperándolos en la calle y huyeron rápidamente.

Según contaron los vecinos, los robos de este tipo se repiten casi a diario en el barrio. Los delincuentes vigilan las casas durante algunos días y tras conocer la cotidianidad de las personas perpetran los robos.