Doloroso final de la familia menonita: encontraron un tercer cuerpo en el río Negro

La Policía confirmó el hallazgo del cuerpo David Neufeld, tercera y última víctima. Los rastrillajes lo descubrieron en cercanías a General Conesa.

Efectivos de Prefectura Naval junto a los de la Policía rionegrina encontraron al tercer integrante de la familia en el río Negro, a escasos metros de La Asunción.

La tristeza y el dolor envuelven a la comunidad rionegrina de General Conesa tras la confirmación del hallazgo del cuerpo del tercer integrante de la familia Neufeld , pertenecientes a la comunidad Menonita . Se trata de David Neufeld , de 20 años que perdió la vida al intentar salvar a su hermana menor cuando fue arrastrada por la corriente el pasado domingo.

Este martes a primera hora se halló el primer cadáver en la zona de rastrillaje y horas más tarde, el de la segunda víctima . En horas del mediodía, se encontró el cuerpo del hermano mayor en el río Negro, a escasos metros del campo “La Asunción” sobre el kilómetro de la Ruta 53, en cercanías a General Conesa . El descubrimiento de la tercera víctima puso fin a tres días de intensa búsqueda.

La Policía confirmó el hallazgo de dos cuerpos que corresponderían al padre Jacobo Neufeld (50) y a la hija menor Ana Neufeld (16) . Jacobo fue encontrado en horas de la mañana y el cuerpo de la adolescente fue hallado cerca de las 10 horas. Mientras que el cadáver de David fue descubierto pasado el mediodía.

La tragedia se desató el domingo por la tarde, cuando se pidió auxilio por la desaparición de tres personas en el río Negro. La adolescente entró a bañarse y fue arrastrada por la corriente, lo que generó que su padre y su hermano, se tiraran al agua al intentar salvarla pero no pudieron salir.

menonita La familia Neufeld planificaba radicarse en General Conesa y construir su hogar en el campo "La Asunción".

El operativo de rastrillaje inició a partir de la alerta por la desaparición de los tres integrantes de la familia menonita. Las tareas finalizaron pasadas las 17:30 horas de este martes con el hallazgo del cuerpo de David Neufeld.

El operativo que culminó con el descubrimiento del tercer integrante de la familia estuvo a cargo del personal de Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios de Conesa, Prefectura de Carmen de Patagones y de San Antonio Oeste, que coordinaron fuerzas desde el domingo pasado.

No realizarán autopsia en los cuerpos

La Fiscal de turno, Maricel Viotti encabezó las actuaciones del Ministerio Público Fiscal y determinó que no se realizará la autopsia a las víctimas. La definición se adoptó luego de confirmar que las muertes fueron accidentales y se basa en la existencia de múltiples testigos de la comunidad Menonita que presenciaron la dolorosa secuencia.

Con esta determinación, los restos de la familia Neufeld podrán ser velados en General Conesa, sin requerir el traslado a Viedma, lo que permitirá acelerar los tiempos administrativos y brindar un cierre para la comunidad Menonita en la región.

Búsqueda flia menonita El hallazgo del tercer cuerpo se produjo a las 17:30 horas y puso fin a la búsqueda de tres días.

La familia Menonita planeaba radicarse en la región

Los integrantes de la familia Neufeld estaban asentados en el Campo La Asunción. La familia había llegado ese mismo domingo para pasar el fin de semana largo junto a sus suegros, que estaban de puesteros con otros dos matrimonios.

Según declaraciones a medios regionales, los integrantes de la familia Neufeld llegaron para visitar a sus familiares y planeaban radicarse en la región. El plan consistía en pasar la tarde en familia y ver el lote para la futura construcción de su casa.

Pero el intenso calor se hizo presente y los integrantes de la comunidad decidieron acercarse al agua para refrescarse. La adolescente habría entrado confiaba, hasta que dejó de hacer pie y pidió auxilio. La desesperación provocó que el hermano David y su padre Jacobo se lanzaran al agua para salvarla, pero nunca más regresaron. El desconocimiento de la fuerza de la correntada sumado al calor en la región, fueron los componentes que derivaron en la tragedia que provocó profundo pesar en la Comunidad Menonita.