¿Cómo estará el clima este jueves en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén?

Se anticipa una jornada con temperaturas máximas cercanas a los 32 °C y sol intermitente. El tiempo acompañará las actividades al aire libre en la región.

Advierten que las temperaturas pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo, niños, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

El pronóstico de este jueves para las ciudades de Neuquén capital y Cipolletti anuncia la presencia de calor y un cielo parcialmente nublado. La región del Alto Valle disfrutará de un clima cálido, con temperaturas ascendentes. El termómetro, que por la mañana arrancará en torno a los 22-24 °C , subirá hasta alcanzar entre 31 y 32 °C hacia la tarde. Hacia la noche, se espera un leve descenso, con mínimas de 20-22 °C .

El clima augura una jornada ideal para quienes busquen aprovechar el aire libre : paseos, trámites, actividades recreativas o salidas sociales pueden desarrollarse con comodidad. Eso sí, conviene tomar precauciones ante el sol , especialmente en horas pico, usando protector solar e indumentaria fresca.

La recomendación es aprovechar las primeras horas de la mañana o la tarde, cuando el calor no sea tan intenso, y evitar la exposición directa al sol durante la parte más cálida.

¿Cómo enfrentar el calor?

Para afrontar el calor previsto en la región, es fundamental mantener una hidratación constante durante toda la jornada, incluso antes de sentir sed. Se recomienda llevar siempre una botella de agua, evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas y optar por ropa liviana, clara y de telas transpirables.

También es clave buscar la sombra en horarios de alta radiación solar, entre las 11 y las 17, y aplicar protector solar cada dos o tres horas para reducir el riesgo de quemaduras.

Además, es aconsejable organizar las actividades físicas o laborales intensas durante las primeras horas de la mañana o después de las 18, cuando la temperatura comienza a descender. En el hogar, mantener los ambientes ventilados, utilizar ventiladores o aire acondicionado con moderación y cerrar cortinas durante las horas de mayor insolación ayuda a conservar frescura.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas es fundamental para prevenir golpes de calor y descompensaciones.

¿Llegan lluvias al Alto Valle?

En los próximos días, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro podría tener algunos cambios en el tiempo, según los pronósticos, este viernes 28 no se descarta la presencia de chaparrones aislados, mientras que hacía el domingo 30 aumentan las probabilidades de lluvias y tormentas dispersas, especialmente durante la tarde y noche.

Aunque no se espera un período de precipitaciones intensas ni sostenidas, sí es posible que se registren episodios breves de inestabilidad, por lo que se recomienda tomar recaudos si se planifican actividades al aire libre o viajes dentro de la región.